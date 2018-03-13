Дачные работы в марте

Садовые вредители зимуют на растениях и в почве. Теплый декабрь и январь позволили им благополучно пережить зиму. Чтобы спасти будущий урожай, обработайте деревья и кустарники от паразитов.

Используйте «Препарат 30», который можно найти в садово-огородных магазинах. Разведите 500 граммов препарата в 10 литрах воды для деревьев и 200 граммов для кустарников. Опрыскайте деревья из пульверизатора. Важно сделать это в марте, до того как растения начнут давать почки. Тогда большая часть паразитов погибнет!

Осмотрите свой сад. Возможно заражение коры деревьев и кустарников цитоспорозом, известным среди садоводов как черный рак. Заметить заболевание легко: сухие тонкие ветви, раны и вмятины. Кора крошится, и на ней появляются черные бугорки. Зачистите раны и ветки металлической щеткой, продезинфицируйте раствором медного купороса (20 граммов порошка на 2-3 литра воды), смажьте садовым варом и забинтуйте мягкой тканью. Снимите повязку через неделю.