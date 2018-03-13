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Дачные работы в марте

Встретим весну грамотно!

  1. Старт сезона

    Начало нового дачного сезона садоводы отмечают в марте. Битва за урожай начинается задолго до схода снега. Первые работы на свежем воздухе начинаются с обработки участка от паразитов. Одновременно огородники увлажняют почву в теплицах и пикируют рассаду.  Моя бабушка-агроном знает, как получить большой урожай даже с небольшого участка. Для этого уже сейчас нужно сделать несколько важных шагов.

  2. Спасаем деревья от паразитов

    Садовые вредители зимуют на растениях и в почве. Теплый декабрь и январь позволили им благополучно пережить зиму. Чтобы спасти будущий урожай, обработайте деревья и кустарники от паразитов.

    Используйте «Препарат 30», который можно найти в садово-огородных магазинах. Разведите 500 граммов препарата в 10 литрах воды для деревьев и 200 граммов для кустарников.  Опрыскайте деревья из пульверизатора. Важно сделать это в марте, до того как растения начнут давать почки. Тогда большая  часть паразитов погибнет!

    Осмотрите свой сад. Возможно заражение коры деревьев и кустарников цитоспорозом, известным среди садоводов как черный рак. Заметить заболевание легко: сухие тонкие ветви, раны и вмятины. Кора крошится, и на ней появляются черные бугорки. Зачистите раны и ветки металлической щеткой, продезинфицируйте раствором медного купороса (20 граммов порошка  на 2-3 литра воды), смажьте садовым варом и забинтуйте мягкой тканью. Снимите повязку через неделю.

  3. Красим деревья

    Приступаем к покраске деревьев. Красьте ствол до того, как сойдет снег и дерево даст первые почки. Краска защитит кору дерева от солнечных ожогов, а само дерево от паразитов, разрушения ствола, гниения и влаги.

    Перед покраской удалите старую кору и мох металлической щеткой. Подготовленный ствол смажьте раствором медного купороса (20 граммов порошка на 2-3 литра воды). После полного высыхания замажьте садовым варом все впадинки. Только после этого можно приступать к побелке.

    Обработайте стволы краской или известью. По своим защитным качествам они равноценны.

     

  4. Обрезаем деревья

    Обрезать деревья можно только при температуре не ниже 8 градусов. Срежьте ветви на разных уровнях. Под углом и вдоль ствола. Не оставляйте пеньки – это рассадник для паразитов. Обработайте спил тонким слоем садового вара.  Если вы обнаружили дупло, то очистите его от содержимого и зачистите внутренность дупла с помощью стамески.

    Если растение пострадало от сильных морозов, то места поражения зачистите до здоровой ткани и продезинфицируйте. Для этого подойдет раствор медного купороса (50-100 граммов на 10 литров воды).

    В случае сильного подмерзания не обрезайте дерево.  Определить степень обморожения легко: срежьте несколько веточек в разных частях сада. Сделайте на них поперечные надрезы. Если сердцевина темно-бурого цвета, значит, ветки подмерзли. Дождитесь полного распускания почек и тогда проведите обрезку.

  5. Подготавливаем теплицу

    Накидайте снега в теплицу, он растает и увлажнит почву.

    Займитесь дезинфекцией земли. Для этого возьмите раствор медного купороса (20 граммов на 2-3 литра воды),  который имеется в садово-огородном магазине. Важно, что сделать это надо за 15-20 дней до посадки, чтобы яд успел выветриться.

    Продезинфицируйте стенки теплицы. Опрыскайте теплицу из пульверизатора  раствором медного купороса (20 граммов на 2-3 литра воды). Через 2-3 дня смойте яд водой при помощи пульверизатора или поливного шланга. Помните, что эту процедуру также нужно сделать за 15-20 дней до посадки туда растений.

  6. Начинаем работать в открытом грунте

    В конце марта, когда снег сойдет с грядок, сделайте специальный парник для рассады. На солнечном месте смастерите деревянный короб. Северная стенка должна быть выше южной на 15 сантиметров. Сверху накройте короб стеклом или пленкой. Проделайте бороздки, и маленький теплый парничок готов. Но в случае сильных морозов имейте теплое одеяло или другой укрывной материал.

    В такой парник сеют на рассаду любые садовые растения и даже томаты.

    Начинайте заботиться об открытом грунте. Сделайте «теплые грядки». Для этого снимите почву на 25-40 см и положите внутрь гряды опилки или бумагу. Сверху – слой соломы или сена, пролейте все негашеной известью. После чего засыпайте землей. Такая гряда впоследствии подойдет для огурцов, томатов, перцев и тыкв.

  7. Заботимся о рассаде

    Наблюдайте за рассадой:  соблюдайте температурный режим и режим полива. Продолжайте включать искусственное освещение. Растениям для нормального развития нужно 14-15 часов светового дня.

    В этом году конец марта по прогнозу погоды обещает быть теплым. Если ночью столбик термометра  не опускается ниже -2 градусов, то пора высаживать рассаду в теплицу.

    В марте пикируем проросшую рассаду и высеиваем семена поздних растений. Например, уже можно будет приступить к посеву белокочанной капусты, брокколи и высокорослых помидоров, некоторых сортов цветов-однолеток.

    Важные советы для садоводов дала Надежда Слесарева.
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