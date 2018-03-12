Вдохновляемся в пост учением Иоанна Лествичника

Четвертая неделя поста знаменательна сразу двумя событиями. С понедельника по пятницу во всех храмах христиане поклоняются Кресту Животворящему. Его выносят в субботу третьей недели, и он стоит в церкви на почетном месте вплоть до пятницы четвертой недели.

Также в эту неделю отдают дань уважения преподобному Иоанну Лествичнику. Именно он создал учение «Лествица», в котором описываются 30 ступеней духовного становления человека. В храмах священники читают проповеди Иоанна Лествичника, истолковывая христианам всю суть учения. Пройдя 30 ступеней и искренне следуя заветам преподобного, можно достичь духовной и физической гармонии.