Вдохновляемся в пост учением Иоанна Лествичника

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Календарь четвертой недели воздержания
Четвертая неделя поста знаменательна сразу двумя событиями. С понедельника по пятницу во всех храмах христиане поклоняются Кресту Животворящему. Его выносят в субботу третьей недели, и он стоит в церкви на почетном месте вплоть до пятницы четвертой недели.
Также в эту неделю отдают дань уважения преподобному Иоанну Лествичнику. Именно он создал учение «Лествица», в котором описываются 30 ступеней духовного становления человека. В храмах священники читают проповеди Иоанна Лествичника, истолковывая христианам всю суть учения. Пройдя 30 ступеней и искренне следуя заветам преподобного, можно достичь духовной и физической гармонии.
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Понедельник – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: постный хлеб, фруктово-ореховая паста
Обед: салат из помидоров с луком и орехами, заправленный уксусом
Ужин: салат из моркови с апельсинами
“Как змея не может совлечь с себя старой кожи, если не пролезет через тесную щель, так и мы не можем отвергнуть прежние злые навыки и ветхость души, если не пройдем узкого и тесного пути поста и смирения” (Преп. Иоанн Лествичник)
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Вторник – горячая пища без растительного масла
Примерное меню
Завтрак: пшенная каша с тыквой
Обед: вареники с капустой
Ужин: картофельная запеканка с овощами
“Всякий человек, который любит себя высказывать, тщеславен. Пост тщеславного остается без награды, и молитва его бесплодна, ибо он и то и другое делает для похвалы человеческой” (Преп. Иоанн Лествичник)
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Среда – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: постный хлеб, овощная паста с чесноком
Обед: салат из капусты с клюквой
Ужин: фруктовый салат, заправленный лимонным соком
“Где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость; ибо гордость есть предвестница падения” (Преп. Иоанн Лествичник)
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Четверг – горячая пища без растительного масла
Примерное меню
Завтрак: рисовая каша с сухофруктами
Обед: овощной суп с клецками
Ужин: фасоль в томатном соусе
“Простота есть утвердившийся навык души, которая сделалась чуждою всякого различия и неспособною к лукавству” (Преп. Иоанн Лествичник)
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Пятница – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: постные лепешки с овощным салатом
Обед: кисель из замороженной вишни, постное печенье
Ужин: салат из моркови, яблок и хрена, заправленный лимонным соком
“Познавший свои прегрешения имеет силу и над языком своим; а многоглаголивый еще не познал себя, как должно” (Преп. Иоанн Лествичник)
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Суббота – горячая пища с растительным маслом
Примерное меню
Завтрак: постные блинчики с яблоками
Обед: постный борщ с фасолью
Ужин: тушеная картошка с грибами
“Глубина долготерпения показывается в человеке, когда он пребывает в равном спокойствии и в присутствии, и в отсутствии злословящих” (Преп. Иоанн Лествичник)
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Воскресенье – горячая пища с растительным маслом
Примерное меню
Завтрак: картофельные драники, томатный сок
Обед: голубцы с гречневой кашей и грибами
Ужин: котлеты из фасоли с тушеными овощами
“Ложь есть истребление любви” (Преп. Иоанн Лествичник)
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Народные традиции
На ночь со среды на четверг приходится середина Великого поста. Рассказывали, что в эту ночь пост переламывается пополам и, если не спать, можно услышать таинственный хруст. Так как этот день приходился еще и на середину Крестопоклонной недели, то в народе он получил название Средокрестия.
Народные обычаи этого дня были направлены на обеспечение благополучного исхода полевых работ. Важную роль в них играл обрядовый хлеб, действия с которым должны были обеспечить новый урожай. Повсеместно в Средокрестие из постного теста пекли печенье в форме крестов, которым придавалось магическое значение и особенная сила, способная благотворно влиять на семена, предназначенные к посеву, будущий урожай, здоровье людей и животных. В день Средокрестия были распространены обходы детей с пением средокрестных песенок (напоминающих колядки), за которые они получали печенье-“крестики”.
Автор: Татьяна Лысова
Вдохновляемся в пост учением Иоанна Лествичника
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