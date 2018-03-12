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Вдохновляемся в пост учением Иоанна Лествичника

Календарь четвертой недели воздержания

  1. Календарь четвертой недели воздержания

    Четвертая неделя поста знаменательна сразу двумя событиями. С понедельника по пятницу во всех храмах христиане поклоняются Кресту Животворящему. Его выносят в субботу третьей недели, и он стоит в церкви на почетном месте вплоть до пятницы четвертой недели.

    Также в эту неделю отдают дань уважения преподобному Иоанну Лествичнику. Именно он создал учение «Лествица», в котором описываются 30 ступеней духовного становления человека. В храмах священники читают проповеди Иоанна Лествичника, истолковывая христианам всю суть учения. Пройдя 30 ступеней и искренне следуя заветам преподобного, можно достичь духовной и физической гармонии.

  2. Понедельник – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: постный хлеб, фруктово-ореховая паста

    Обед: салат из помидоров с луком и орехами, заправленный уксусом

    Ужин: салат из моркови с апельсинами

    “Как змея не может совлечь с себя старой кожи, если не пролезет через тесную щель, так и мы не можем отвергнуть прежние злые навыки и ветхость души, если не пройдем узкого и тесного пути поста и смирения” (Преп. Иоанн Лествичник)

  3. Вторник – горячая пища без растительного масла

    Примерное меню

    Завтрак: пшенная каша с тыквой

    Обед: вареники с капустой

    Ужин: картофельная запеканка с овощами

    “Всякий человек, который любит себя высказывать, тщеславен. Пост тщеславного остается без награды, и молитва его бесплодна, ибо он и то и другое делает для похвалы человеческой” (Преп. Иоанн Лествичник)

  4. Среда – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: постный хлеб, овощная паста с чесноком

    Обед: салат из капусты с клюквой

    Ужин: фруктовый салат, заправленный лимонным соком

    “Где совершилось грехопадение, там прежде водворилась гордость; ибо гордость есть предвестница падения” (Преп. Иоанн Лествичник)

  5. Четверг – горячая пища без растительного масла

    Примерное меню

    Завтрак: рисовая каша с сухофруктами

    Обед: овощной суп с клецками

    Ужин: фасоль в томатном соусе

    “Простота есть утвердившийся навык души, которая сделалась чуждою всякого различия и неспособною к лукавству” (Преп. Иоанн Лествичник)

  6. Пятница – сухоядение

    Примерное меню

    Завтрак: постные лепешки с овощным салатом

    Обед: кисель из замороженной вишни, постное печенье

    Ужин: салат из моркови, яблок и хрена, заправленный лимонным соком

    “Познавший свои прегрешения имеет силу и над языком своим; а многоглаголивый еще не познал себя, как должно” (Преп. Иоанн Лествичник)

  7. Суббота – горячая пища с растительным маслом

    Примерное меню

    Завтрак: постные блинчики с яблоками

    Обед: постный борщ с фасолью

    Ужин: тушеная картошка с грибами

    “Глубина долготерпения показывается в человеке, когда он пребывает в равном спокойствии и в присутствии, и в отсутствии злословящих” (Преп. Иоанн Лествичник)

  8. Воскресенье – горячая пища с растительным маслом

    Примерное меню

    Завтрак: картофельные драники, томатный сок

    Обед: голубцы с гречневой кашей и грибами

    Ужин: котлеты из фасоли с тушеными овощами

    “Ложь есть истребление любви” (Преп. Иоанн Лествичник)

  9. Народные традиции

    На ночь со среды на четверг приходится середина Великого поста. Рассказывали, что в эту ночь пост переламывается пополам и, если не спать, можно услышать таинственный хруст. Так как этот день приходился еще и на середину Крестопоклонной недели, то в народе он получил название Средокрестия.

    Народные обычаи этого дня были направлены на обеспечение благополучного исхода полевых работ. Важную роль в них играл обрядовый хлеб, действия с которым должны были обеспечить новый урожай. Повсеместно в Средокрестие из постного теста пекли печенье в форме крестов, которым придавалось магическое значение и особенная сила, способная благотворно влиять на семена, предназначенные к посеву, будущий урожай, здоровье людей и животных. В день Средокрестия были распространены обходы детей с пением средокрестных песенок (напоминающих колядки), за которые они получали печенье-“крестики”.

     

    Автор: Татьяна Лысова
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