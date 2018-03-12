Три рецепта к Всемирному дню ананаса

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Салат, пицца и торт с любимым фруктом
Популярность фрукта связана с его отменными вкусовыми качествами и пользой для организма. Поэтому у него есть свой праздник – Всемирный день ананаса, который отмечают 12 марта.
Проведя небольшое исследование ассортимента кафе и кулинарных отделов сетевых магазинов, мы отобрали рецепты трех самых популярных у владимирцев блюд с ананасами.
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Салат с курицей, ананасами и грецкими орехами
Ингредиенты этого салаты выкладывают слоями, смазанными майонезом. Первый слой – куриное мясо, нарезанное мелкими кубиками. Второй – половина натертого сыра. Третий – нарезанные мелкими кубиками ананасы. Четвертый – оставшийся сыр.
Сверху салат посыпают обжаренными и измельченными грецкими орехами. Поставьте салат в холодильник, через 2-3 часа можно подавать на стол.
Нам понадобятся: 500 г отварной или запеченной курицы, 160 г майонеза, 150 г сыра, 450 г ананасов, 70 г орехов.
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Гавайская пицца с ананасом и курицей
Соедините сухие дрожжи и соль с просеянной мукой, перемешайте. В теплую воду добавьте оливковое масло и влейте смесь в муку. Замесите однородное эластичное тесто, смажьте его слегка растительным маслом, накройте пищевой пленкой и отправьте в теплое место на полчаса.
Для соуса натрите помидоры на крупной терке. В сотейнике разогрейте масло, добавьте раздавленный зубчик чеснока. Когда чеснок станет коричневым, извлеките его из сковороды и положите туда помидоры. Тушите на слабом огне до выпаривания жидкости, не допуская подгорания, в среднем, 10-15 минут. Незадолго до готовности добавьте соль и специи.
Можно использовать кетчуп или любую томатную пасту, но гавайская пицца будет вкуснее с соусом домашнего приготовления, а этот рецепт не потребует больших усилий.
Мясо и ананасы нарежьте мелкими кубиками, перец – кольцами, моцареллу натрите на терке. Это классический вариант начинки, его можно изменить. Отварное куриное мясо можно заменить на копченое, бекон или ветчину, а вместо свежего ананаса использовать консервированный. Сыр также можно использовать любой.
На столе, припорошенном мукой, раскатать скалкой тесто толщиной около 0,5 см. Переложите в форму, смазанную маслом. Щедро смажьте корж соусом, равномерно распределите начинку, сверху посыпьте сыром. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно на 15-20 минут.
Нам понадобятся: для теста: 320-380 г. муки, 6-7 г. сухих дрожжей, 2 ст. л. раст. масла, 1 ст. воды, 1/2 ч. л. соли; для соуса: 2-3 крупных помидора, 1-2 ч. л. раст. масла, 1 зубчик чеснока, соль, специи и зелень – по вкусу; для начинки: 150-250 г отварного куриного мяса, 1/3 свежего ананаса, 1 болгарский перец, 1-2 шарика сыра моцарелла.
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Торт «Панчо»
Взбейте охлажденные яйца миксером до появления пены. Добавляйте небольшими порциями сахар, продолжая взбивать до тех пор, пока сахар полностью не растворится. В яичную массу просейте пшеничную муку, какао-порошок и разрыхлитель. Тесто аккуратно перемешайте силиконовой лопаткой до однородной консистенции. Выложите его в круглую форму и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке. Готовый корж обязательно остудите и дайте ему настояться не менее 4-5 часов.
Консервированные ананасы порежьте маленькими кубиками. Сметану смешайте с сахарной пудрой при помощи венчика и охладите. Разрежьте бисквит на два коржа, причем нижний корж (основа) должен быть толщиной около 1 см. Верхний корж нарежьте на кусочки около 3 см. Основной корж смажьте небольшим количеством сметанного крема. Еще немного крема отложите для обмазывания готового торта.
Теперь начинайте обмакивать кусочки в креме и раскладывайте их на корже как можно плотнее. Сверху разложите кусочки ананасов, заполняя ими все пустоты. Таким образом продолжайте собирать торт. Причем каждый ряд делайте на уменьшение, чтобы в результате получилась горка.
В итоге должно выйти три ряда из кусочков и нижний основной корж. Торт промажьте сверху отложенным кремом и уберите в холодильник. Для украшения кусочки темного шоколада положите в маленькую кастрюльку, добавьте ложку сливочного масла и нагрейте массу на медленном огне. Как только шоколад растает, перемешайте его и немного остудите. Переложите шоколадную массу в целлофановый пакетик и срежьте тонкий кончик. Покройте произвольно торт шоколадными разводами и уберите в холодильник еще немного охладиться.
Нам понадобятся: для бисквита: 6 яиц; 200 г пшеничной муки; 3-4 ст. л. какао-порошка; 1 ст. сахара; 1 ч. л. разрыхлителя; для крема: 120 – 150 г. кубиков ананаса (консервированного); 800 – 900 г. жирной (не менее 20%) сметаны; 120 г сахарной пудры; для украшения: 50 г темного шоколада; 1 ч. л. сливочного масла.
Автор: Татьяна Лысова
Три рецепта к Всемирному дню ананаса
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