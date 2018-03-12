Три рецепта к Всемирному дню ананаса

Соедините сухие дрожжи и соль с просеянной мукой, перемешайте. В теплую воду добавьте оливковое масло и влейте смесь в муку. Замесите однородное эластичное тесто, смажьте его слегка растительным маслом, накройте пищевой пленкой и отправьте в теплое место на полчаса.

Для соуса натрите помидоры на крупной терке. В сотейнике разогрейте масло, добавьте раздавленный зубчик чеснока. Когда чеснок станет коричневым, извлеките его из сковороды и положите туда помидоры. Тушите на слабом огне до выпаривания жидкости, не допуская подгорания, в среднем, 10-15 минут. Незадолго до готовности добавьте соль и специи.

Можно использовать кетчуп или любую томатную пасту, но гавайская пицца будет вкуснее с соусом домашнего приготовления, а этот рецепт не потребует больших усилий.

Мясо и ананасы нарежьте мелкими кубиками, перец – кольцами, моцареллу натрите на терке. Это классический вариант начинки, его можно изменить. Отварное куриное мясо можно заменить на копченое, бекон или ветчину, а вместо свежего ананаса использовать консервированный. Сыр также можно использовать любой.

На столе, припорошенном мукой, раскатать скалкой тесто толщиной около 0,5 см. Переложите в форму, смазанную маслом. Щедро смажьте корж соусом, равномерно распределите начинку, сверху посыпьте сыром. Выпекать в разогретой до 200 градусов духовке примерно на 15-20 минут.

Нам понадобятся: для теста: 320-380 г. муки, 6-7 г. сухих дрожжей, 2 ст. л. раст. масла, 1 ст. воды, 1/2 ч. л. соли; для соуса: 2-3 крупных помидора, 1-2 ч. л. раст. масла, 1 зубчик чеснока, соль, специи и зелень – по вкусу; для начинки: 150-250 г отварного куриного мяса, 1/3 свежего ананаса, 1 болгарский перец, 1-2 шарика сыра моцарелла.