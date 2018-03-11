Рок-музыкант Илья Ерохов играет с дочкой в «My little pony»

Илья Ерохов – солист в рок-группе «Metamorphis». У него есть прекрасная дочь Нелли. Ей 13 лет. Красивая, жизнерадостная девчонка, которую безумно любит отец. На 8 марта он подарил ей игрушку из «My little pony», а с читателями «Призыва» поделился секретами воспитания дочери.

– Людей, играющих тяжелую музыку, трудно представить за игрой в барби со своим ребенком. Вы любите играть с дочкой?

И.Е. Конечно же, люблю баловать своего ангелочка. Она у меня милашка, как можно такую красотку оставить без внимания? Частенько дочка просит с ней поиграть в «My little pony». И я с удовольствием это делаю.

– Чему вы стараетесь научить свою дочь?

И.Е. К сожалению, полноценного воспитания моему ангелочку я дать не могу. Так сложилась, что мы не живем вместе. Но когда дочка со мной, я прививаю ей основные жизненные правила: не врать, быть доброй, аккуратной, не жадничать. Если обещать, то обязательно выполнять – либо ничего не обещать.

– Как она относится к тому, что вы играете тяжелую музыку?

И.Е. Я практически никогда не воспроизводил дочке свою музыку. Чтобы не травмировать душу ребенка (шучу). Она знает, что папа у нее музыкант и вечно в репетициях и концертах. И в школе на вопрос: «Кто твой папа?» с гордостью отвечает: «Музыкант!» Мне приятно.

– Вы стараетесь привить ей музыкальный вкус или она сама выбирает, что ей слушать?

И.Е. Я не сторонник навязывать вкусы. Я внимательно слежу за тем, чем она увлекается. К примеру, Нелли очень любит рисовать и танцевать. Я поддерживаю ее в этом. Хотя когда она ходила в музыкальный кружок, детей проверяли на наличие слуха. У Нелли оказался совершенный слух. Я был на седьмом небе от счастья.

– Как вообще влияет то, что вы музыкант на воспитание ребёнка?

И.Е. Никак. С дочкой я обычный любящий папа. А на сцене – приходите на мои концерты и увидите!

– Какая история с дочкой запомнилась вам на всю жизнь?

И.Е. Мы пошли с Нелли в детский магазин. Как всегда, под предлогом: «Пап, просто посмотрим игрушки и уйдем». В итоге папу «развели» на дорогую куклу. И самое интересное, как только мы вышли из магазина, я увидел страшную картину для всех родителей. В одной руке у ребенка туловище игрушки, в другой голова. Я был глубоко опечален.

– Какие советы вы можете дать отцам в воспитании девочек?

И.Е. Во-первых, не кричите на детей. Криком вы ничего не добьётесь, а у ребёнка появятся комплексы. Во-вторых, чаще говорите о том, как вы любите своего ребенка. В-третьих, не балуйте ребенка часто, иначе он потеряет ценность к подаркам и в целом ко всему.

Юлия Митина