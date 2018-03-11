Пять самых ярких событий фестиваля анимационного кино в Суздале

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Рекомендуется к обязательному посещению
С 13 по 18 марта в Суздале пройдет 23-й открытый российский фестиваль анимационного кино. Ежегодно на него приезжают более 1500 профессионалов отрасли из 50 студий страны, а также студентов и простых ценителей мультфильмов. В течение пяти дней в Главном туристическом комплексе города будут показаны десятки часов новейшей российской анимации. Программа фестиваля наполнена многочисленными творческими и деловыми событиями, которые определяют новые направления и тенденции развития анимационного кино. Предлагаем вам обзор самых значимых мероприятий Суздальфеста, которые будут интересны и рядовому зрителю. Вход на все мероприятия фестиваля – свободный.
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Мастер-класс Микаэля Дюдока де Вита
Голландский режиссер-аниматор покорил весь мир своими короткометражными шедеврами “Монах и рыбка” (номинация на Оскар-1995), “Отец и дочь” (Оскар-2001) и полнометражным фильмом “Красная черепаха” (номинация на Оскар-2017). Микаэль Дюдока впервые приезжает в Россию. Для Суздальфеста он приготовил мастер-класс, который позволит не только заглянуть в его творческую лабораторию, но и познакомиться с его взглядами на жизнь и искусство.
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Коллекция молодой швейцарской анимации
Профессор Люцернского университета прикладных наук и искусств Отто Альдер представит программу из наиболее успешных дипломных и учебных работ киношколы. Эта презентация позволит российским профессионалам, педагогам и студентам получить полезную информацию о европейской системе профессионального обучения аниматоров. А фестивальная публика сможет увидеть замечательные образцы молодой авторской анимации Швейцарии.
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Специальный показ полнометражного фильма “Гофманиада”
Студия «Союзмультфильм» представляет на площадке Суздальфеста полнометражный кукольный мультфильм по мотивам сказок Эрнста Теодора Гофмана, который выйдет в российский прокат в 2018 году. Гости фестиваля первыми познакомятся с долгожданным проектом знаменитого российского мастера объемной анимации Станислава Соколова и всемирно известного художника Михаила Шемякина.
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Ретроспектива к юбилеям студии “Пилот” и школы-студии “ШАР”
В этом году российская анимация отмечает два серьезных юбилея – 30-летие первой независимой российской студии “Пилот”, созданной Александром Татарским, и 25-летие уникальной школы-студии аниматоров-режиссеров “ШАР” под руководством Андрея Хржановского. Они прожили эти долгие годы ярко и продуктивно, завоевали высокую репутацию в профессиональном сообществе, собрали множество наград крупнейших мировых фестивалей и разнообразные кинопремии. В честь двойного юбилея Суздальфест показывает ретроспективную программу знаменитых фильмов двух творческих коллективов.
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Мастер-класс по кукольной анимации Игоря Хилова
Один из наиболее самобытных художников-изготовителей кукол сотрудничает со многими известными студиями, снимающими кукольные мультики. Мастер-классы Игоря Хилова пользуются особой популярностью. Он рассказывает о хитростях профессии и делится собственными профессиональными секретами “оживления” кукол.
Полное расписание фестиваля смотрите здесь
Автор: Татьяна Лысова
Пять самых ярких событий фестиваля анимационного кино в Суздале
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