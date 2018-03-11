Пять самых ярких событий фестиваля анимационного кино в Суздале

С 13 по 18 марта в Суздале пройдет 23-й открытый российский фестиваль анимационного кино. Ежегодно на него приезжают более 1500 профессионалов отрасли из 50 студий страны, а также студентов и простых ценителей мультфильмов. В течение пяти дней в Главном туристическом комплексе города будут показаны десятки часов новейшей российской анимации. Программа фестиваля наполнена многочисленными творческими и деловыми событиями, которые определяют новые направления и тенденции развития анимационного кино. Предлагаем вам обзор самых значимых мероприятий Суздальфеста, которые будут интересны и рядовому зрителю. Вход на все мероприятия фестиваля – свободный.