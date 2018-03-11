16+

Пять самых ярких событий фестиваля анимационного кино в Суздале

Рекомендуется к обязательному посещению

  1. Рекомендуется к обязательному посещению

    С 13 по 18 марта в Суздале пройдет 23-й открытый российский фестиваль анимационного кино. Ежегодно на него приезжают более 1500 профессионалов отрасли из 50 студий страны, а также студентов и простых ценителей мультфильмов. В течение пяти дней в Главном туристическом комплексе города будут показаны десятки часов новейшей российской анимации. Программа фестиваля наполнена многочисленными творческими и деловыми событиями, которые определяют новые направления и тенденции развития анимационного кино. Предлагаем вам обзор самых значимых мероприятий Суздальфеста, которые будут интересны и рядовому зрителю. Вход на все мероприятия фестиваля – свободный.

    “Котенок c улицы Лизюкова-2”

  2. Мастер-класс Микаэля Дюдока де Вита

    Голландский режиссер-аниматор покорил весь мир своими короткометражными шедеврами “Монах и рыбка” (номинация на Оскар-1995), “Отец и дочь” (Оскар-2001) и полнометражным фильмом “Красная черепаха” (номинация на Оскар-2017). Микаэль Дюдока впервые приезжает в Россию. Для Суздальфеста он приготовил мастер-класс, который позволит не только заглянуть в его творческую лабораторию, но и познакомиться с его взглядами на жизнь и искусство.

    “Красная черепаха”

  3. Коллекция молодой швейцарской анимации

    Профессор Люцернского университета прикладных наук и искусств Отто Альдер представит программу из наиболее успешных дипломных и учебных работ киношколы.  Эта презентация позволит  российским профессионалам, педагогам и студентам получить полезную информацию о европейской системе профессионального обучения аниматоров. А фестивальная публика сможет увидеть замечательные образцы молодой авторской анимации Швейцарии.

    Марина Россе “Кирпичный”

  4. Специальный показ полнометражного фильма “Гофманиада”

    Студия «Союзмультфильм» представляет на площадке Суздальфеста полнометражный кукольный мультфильм по мотивам сказок Эрнста Теодора Гофмана, который выйдет в российский прокат в 2018 году. Гости фестиваля первыми познакомятся с долгожданным проектом знаменитого российского мастера объемной анимации Станислава Соколова и всемирно известного художника Михаила Шемякина.

  5. Ретроспектива к юбилеям студии “Пилот” и школы-студии “ШАР”

    В этом году российская анимация отмечает два серьезных юбилея – 30-летие первой независимой российской студии “Пилот”, созданной Александром Татарским, и 25-летие уникальной школы-студии аниматоров-режиссеров “ШАР” под руководством Андрея Хржановского. Они прожили эти долгие годы ярко и продуктивно, завоевали высокую репутацию в профессиональном сообществе, собрали множество наград крупнейших мировых фестивалей и разнообразные кинопремии. В честь двойного юбилея Суздальфест показывает ретроспективную программу знаменитых фильмов двух творческих коллективов.

    “К югу от севера”

  6. Мастер-класс по кукольной анимации Игоря Хилова

    Один из наиболее самобытных художников-изготовителей кукол сотрудничает со многими известными студиями, снимающими кукольные мультики. Мастер-классы Игоря Хилова пользуются особой популярностью. Он рассказывает о хитростях профессии и делится собственными профессиональными секретами “оживления” кукол.

    “Продается сивая лошадь”

    Полное расписание фестиваля смотрите здесь

    Автор: Татьяна Лысова
Просмотры:

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

В Суздале стартует фестиваль анимационного кино

В Суздале завершился XI Всероссийский фестиваль анимационного кино

В Суздале открылся фестиваль анимационного кино

В Суздале открылся 20-й фестиваль анимационного кино

В Суздале снимают кино по рассказу Тэффи «Жизнь и Воротник»

В Суздале стартует фестиваль мультяшек