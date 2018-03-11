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Между нами, девочками: астрологический прогноз для женщин

Что сулят звёзды

  1. Наш эксперт

    Неожиданные свидания, предложения о работе, а возможно, и переезд в другой город. Что вас ждет в этом году, расскажет астролог Софья Яковлева. Она подготовила в эти прекрасные весенние дни гороскоп исключительно для милых дам. Надеемся, он поможет вам в принятии решения или поднимет настроение!

  2. Овен

    Предстоящая весна может принести смелые перемены представительницам огненной стихии. Если вы задумываете переезд в другой город, смену работы  или участие в проекте всей вашей жизни, решайтесь! Хотя, вы и так смелы и упорны благодаря звездам.

    До середины июня ваши задумки могут быть реализованы с  легкостью. Главное, иметь четкий план действий и контроль над эмоциями, а в случае непредвиденных обстоятельств брать паузу и «думать об этом завтра».

    Напряженный период для Овна – октябрь.

  3. Телец

    Весна – удачный период для саморазвития, познания и путешествий. Для девушек весна приготовила неожиданные знакомства и интересные встречи. Летом отправляйтесь в путь. И не важно, выберете ли вы райский остров или соседний город, ваше путешествие принесет немало приятных моментов.

    И реализуйте, наконец, давнее стремление научиться танцевать, водить автомобиль, рисовать на песке. Действуйте! Потенциал ничего не значит.

    Период энергетического спада – ноябрь.

  4. Близнецы

    Растущие доходы, перспективы карьерного роста, возможность о себе заявить появятся у представительниц воздушной стихии, начиная с апреля текущего года.

    В личной жизни главенствующую роль звезды отводят вам, а значит, стоит быть более чуткими, внимательными и ответственными. Возможность вывести отношения на новый уровень не упустите в июне, а ещё первый летний месяц обещает необыкновенный подъем жизненных сил.

    Сложный месяц – декабрь.

  5. Рак

    Романтичным представительницам водной стихии покровительница Луна обещает везение в любви. Новые отношения перерастут в долгосрочный союз.

    Держите под контролем излишнюю эмоциональность, не накапливайте обиды, проявляйте себя позитивно. Больше общайтесь, радуйтесь мелочам и прекрасное настроение гарантировано вам даже в месяц ослабления – январь.

  6. Лев

    Наращивание сил и энергетического потенциала – основная задача для огненных девушек. Четкая постановка цели, игнорирование советов «доброжелателей», выбор собственного пути роста приведут к победе над обстоятельствами и личному успеху.

    В финансовом плане год будет непредсказуемым, львицам-шопоголикам звезды рекомендуют быть умереннее. Сентябрь – удачное время для косметологических процедур.

    В феврале отнеситесь внимательнее к здоровью и эмоциональному состоянию.

  7. Дева

    Разумные представительницы земной стихии почувствуют себя легче и свободнее, что непременно приведет к флирту, вниманию со стороны мужчин, романам.

    Занимайтесь собой, не переусердствуйте в работе, мечтайте, меняйтесь. На серьезные предложения, личные или карьерные, соглашайтесь, когда всё обдумано и взвешено. И отправляйтесь в познавательное путешествие: музей, выставку, галерею.

    А лучшее время для занятий медитацией или йогой – март.

  8. Весы

    Главное для вас –  правильно распорядиться предоставленной  звездами перспективой, моментом, жизненной энергией, которая  ожидается на подъеме осенью. К этому времени  старайтесь не растратить себя по пустякам, не впадать в обиды и огорчения.

    В апреле будьте внимательны к здоровью. Нестабильная личная жизнь заставит быть  придирчивой не только к партнеру, но и к себе. Звезды рекомендуют совместно браться за любое дело. В этом году одиночество вам не на пользу.

  9. Скорпион

    Для представительниц водной стихии предстоящий год принесет моменты переосмысливания. Вам предстоит пересмотреть не только межличностные отношения, но и деловые.

    Размышляйте, давайте оценку событиям из прошлого, признавайте свои ошибки, работайте над собственными слабостями. А в перерывах устраивайте себе небольшие праздники: поездки, спектакли, концерты. И этот год вы запомните и сложным, и интересным одновременно.

    Будьте внимательны к себе и окружающим, а также осторожны со словами в мае.

  10. Стрелец

    В вопросах финансов ожидаются положительные сдвиги, в сфере личной – «качели». Будьте рассудительными, гибкими и  бдительными. Внешние обстоятельства станут проверять вас на прочность. Не помешает почаще собираться теплой уютной компанией.

    Год благоприятен для творческих девушек, а если вы пока не в творчестве, то обязательно  найдите себе увлечение.

    В июне  постарайтесь быть более сдержанной.

  11. Козерог

    Год благоприятен для представительниц земной стихии. Фортуна продвинет по карьерной лестнице, принесет неожиданную прибыль, успех. В личном плане старайтесь быть более открытой, искренней.

    Построение долгосрочных доверительных отношений – одна из важных задач этого года. При эгоистичных проявлениях между вами и близким человеком может образоваться пропасть.

    Будьте чуткой, особенно в июле.

  12. Водолей

    Девушки  воздушной стихии столкнутся с  экзаменом на уверенность в себе. Приготовьтесь много работать, преодолевать трудности. Научитесь смелости, организованности, дисциплине.

    Развивайте интуицию, она нужна будет в этом году при оценивании потенциальных ухажеров. Ошибок быть не должно. Год разноплановый, в августе полезно отдохнуть. И желательно так, как вы ещё не отдыхали. А станет ли этот отпуск оригинальным, зависит только от вас.

  13. Рыбы

    Саморазвитие, приобретение дополнительной профессии, изучение иностранных языков станут основными задачами этого года для «водных» девушек. Именно сейчас вы имеете шансы расширить свой кругозор, приобрести новых знакомых, объединенных с вами общими интересами.

    При подступающей скуке уходите в увлекательное чтение, просмотр фильма. Звезды рекомендуют заняться психологией, духовными практиками.

    В сентябре больше проводите время с теми, кто может вас поддержать.

    Автор: Юлия Митина 

    Фото вверху: lady2star.ru
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