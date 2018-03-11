Между нами, девочками: астрологический прогноз для женщин

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Наш эксперт
Неожиданные свидания, предложения о работе, а возможно, и переезд в другой город. Что вас ждет в этом году, расскажет астролог Софья Яковлева. Она подготовила в эти прекрасные весенние дни гороскоп исключительно для милых дам. Надеемся, он поможет вам в принятии решения или поднимет настроение!
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Овен
Предстоящая весна может принести смелые перемены представительницам огненной стихии. Если вы задумываете переезд в другой город, смену работы или участие в проекте всей вашей жизни, решайтесь! Хотя, вы и так смелы и упорны благодаря звездам.
До середины июня ваши задумки могут быть реализованы с легкостью. Главное, иметь четкий план действий и контроль над эмоциями, а в случае непредвиденных обстоятельств брать паузу и «думать об этом завтра».
Напряженный период для Овна – октябрь.
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Телец
Весна – удачный период для саморазвития, познания и путешествий. Для девушек весна приготовила неожиданные знакомства и интересные встречи. Летом отправляйтесь в путь. И не важно, выберете ли вы райский остров или соседний город, ваше путешествие принесет немало приятных моментов.
И реализуйте, наконец, давнее стремление научиться танцевать, водить автомобиль, рисовать на песке. Действуйте! Потенциал ничего не значит.
Период энергетического спада – ноябрь.
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Близнецы
Растущие доходы, перспективы карьерного роста, возможность о себе заявить появятся у представительниц воздушной стихии, начиная с апреля текущего года.
В личной жизни главенствующую роль звезды отводят вам, а значит, стоит быть более чуткими, внимательными и ответственными. Возможность вывести отношения на новый уровень не упустите в июне, а ещё первый летний месяц обещает необыкновенный подъем жизненных сил.
Сложный месяц – декабрь.
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Рак
Романтичным представительницам водной стихии покровительница Луна обещает везение в любви. Новые отношения перерастут в долгосрочный союз.
Держите под контролем излишнюю эмоциональность, не накапливайте обиды, проявляйте себя позитивно. Больше общайтесь, радуйтесь мелочам и прекрасное настроение гарантировано вам даже в месяц ослабления – январь.
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Лев
Наращивание сил и энергетического потенциала – основная задача для огненных девушек. Четкая постановка цели, игнорирование советов «доброжелателей», выбор собственного пути роста приведут к победе над обстоятельствами и личному успеху.
В финансовом плане год будет непредсказуемым, львицам-шопоголикам звезды рекомендуют быть умереннее. Сентябрь – удачное время для косметологических процедур.
В феврале отнеситесь внимательнее к здоровью и эмоциональному состоянию.
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Дева
Разумные представительницы земной стихии почувствуют себя легче и свободнее, что непременно приведет к флирту, вниманию со стороны мужчин, романам.
Занимайтесь собой, не переусердствуйте в работе, мечтайте, меняйтесь. На серьезные предложения, личные или карьерные, соглашайтесь, когда всё обдумано и взвешено. И отправляйтесь в познавательное путешествие: музей, выставку, галерею.
А лучшее время для занятий медитацией или йогой – март.
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Весы
Главное для вас – правильно распорядиться предоставленной звездами перспективой, моментом, жизненной энергией, которая ожидается на подъеме осенью. К этому времени старайтесь не растратить себя по пустякам, не впадать в обиды и огорчения.
В апреле будьте внимательны к здоровью. Нестабильная личная жизнь заставит быть придирчивой не только к партнеру, но и к себе. Звезды рекомендуют совместно браться за любое дело. В этом году одиночество вам не на пользу.
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Скорпион
Для представительниц водной стихии предстоящий год принесет моменты переосмысливания. Вам предстоит пересмотреть не только межличностные отношения, но и деловые.
Размышляйте, давайте оценку событиям из прошлого, признавайте свои ошибки, работайте над собственными слабостями. А в перерывах устраивайте себе небольшие праздники: поездки, спектакли, концерты. И этот год вы запомните и сложным, и интересным одновременно.
Будьте внимательны к себе и окружающим, а также осторожны со словами в мае.
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Стрелец
В вопросах финансов ожидаются положительные сдвиги, в сфере личной – «качели». Будьте рассудительными, гибкими и бдительными. Внешние обстоятельства станут проверять вас на прочность. Не помешает почаще собираться теплой уютной компанией.
Год благоприятен для творческих девушек, а если вы пока не в творчестве, то обязательно найдите себе увлечение.
В июне постарайтесь быть более сдержанной.
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Козерог
Год благоприятен для представительниц земной стихии. Фортуна продвинет по карьерной лестнице, принесет неожиданную прибыль, успех. В личном плане старайтесь быть более открытой, искренней.
Построение долгосрочных доверительных отношений – одна из важных задач этого года. При эгоистичных проявлениях между вами и близким человеком может образоваться пропасть.
Будьте чуткой, особенно в июле.
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Водолей
Девушки воздушной стихии столкнутся с экзаменом на уверенность в себе. Приготовьтесь много работать, преодолевать трудности. Научитесь смелости, организованности, дисциплине.
Развивайте интуицию, она нужна будет в этом году при оценивании потенциальных ухажеров. Ошибок быть не должно. Год разноплановый, в августе полезно отдохнуть. И желательно так, как вы ещё не отдыхали. А станет ли этот отпуск оригинальным, зависит только от вас.
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Рыбы
Саморазвитие, приобретение дополнительной профессии, изучение иностранных языков станут основными задачами этого года для «водных» девушек. Именно сейчас вы имеете шансы расширить свой кругозор, приобрести новых знакомых, объединенных с вами общими интересами.
При подступающей скуке уходите в увлекательное чтение, просмотр фильма. Звезды рекомендуют заняться психологией, духовными практиками.
В сентябре больше проводите время с теми, кто может вас поддержать.
Автор: Юлия Митина
Фото вверху: lady2star.ru
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