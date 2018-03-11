Между нами, девочками: астрологический прогноз для женщин

Предстоящая весна может принести смелые перемены представительницам огненной стихии. Если вы задумываете переезд в другой город, смену работы или участие в проекте всей вашей жизни, решайтесь! Хотя, вы и так смелы и упорны благодаря звездам.

До середины июня ваши задумки могут быть реализованы с легкостью. Главное, иметь четкий план действий и контроль над эмоциями, а в случае непредвиденных обстоятельств брать паузу и «думать об этом завтра».

Напряженный период для Овна – октябрь.