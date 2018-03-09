Постные картофельные зразы: каждый день с новой начинкой

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Любимые рецепты наших земляков
В постном варианте картофельная масса для зраз не содержит яиц, а в начинку не добавляются ни мясо, ни сыр (творог), ни яйца. В Великий пост под запретом и рыба. Зато можно использовать любые овощи, грибы и бобовые. В дни поста, когда блюда нельзя готовить на растительном масле, зразы можно запекать в духовке. Они вкусны как горячими, так и холодными.
На каждый день вам пригодятся рецепты постных картофельных зраз с разнообразными начинками, которые популярны у жителей нашей области.
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По-суздальски с капустой и грибами
Нам понадобятся: картофель – 500 г, капуста – 200 г, морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., грибы – 100 г, соль по вкусу, растительное масло для жарки.
Отварите картофель «в мундире». Горячим очистите его и тщательно разомните, чтобы получить однородное пюре. Посолите по вкусу.
Морковь натрите на крупной терке, лук и грибы нарежьте мелкими кубиками, капусту нашинкуйте. Потушите капусту, лук и морковь 10 мин. на сковороде с растительным маслом. Добавьте грибы, по вкусу посолите и тушите до готовности.
Когда картофельная масса и начинка достаточно остынут, приступайте к приготовлению зраз. Зачерпните около 1 ст. л. картофельной массы, на ладони расплющите ее в лепешку. В центр уложите немного начинки (примерно 1 ч. л.) и защипните края лепешки, формируя зразу.
Обваляйте зразы в муке или молотых панировочных сухарях. Выложите на разогретую сковороду с растительным маслом, обжарьте с двух сторон по 3-4 минуты.
Зразы с капустой и грибами под ягодным соусом попали в «Гастрономическую карту Владимирской области». В ресторанах Суздаля ими угощают за 380 рублей. Дома вам они обойдутся гораздо дешевле.
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По-меленковски с фасолью
Нам понадобятся: картофель – 10 шт., фасоль белая – 1 ст., чеснок – 2 зубчика, соль, перец по вкусу, мука – 3-4 ст. л. + для обваливания, масло растительное для жарки.
По сытности такие зразы не уступят мясным. Фасоль для начинки заранее замочите в холодной воде на несколько часов, а лучше даже на ночь. Картофель отварите как для пюре, подсолите, слейте воду и разомните до получения однородной массы. Добавьте немного муки, чтобы масса лучше лепилась.
Подготовленную фасоль отварите, слейте воду, разомните в пюре. Подсолите и поперчите, добавьте пропущенный через пресс чеснок.
Далее готовьте зразы привычным способом: из картофельной массы формируйте лепешки, в центр укладывайте начинку, защипывайте края, обваливайте в муке и обжаривайте в растительном масле с обеих сторон.
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По-судогодски с морковью и горошком
Нам понадобятся: картофель – 400 г, морковь – 1-2 шт., горошек зеленый консервированный – 2-3 ст. л., мука – 2-3 ст. л. + для обваливания, соль по вкусу, масло растительное для жарки.
Довольно необычная начинка придаст простому и привычному блюду новое звучание. Сделайте из картофеля пюре и добавьте муку для «связывания» и пластичности картофельной массы. Морковь отварите и натрите на крупной терке, смешайте с консервированным горошком.
Из картофельной массы сделайте лепешки, в центр каждой уложите начинку из моркови и горошка, сформируйте зразы. Обваляйте в муке и обжарьте до румяности на сковороде с растительным маслом.
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По-камешковски со свеклой
Нам понадобятся: картофель – 8 шт., свекла – 1 шт., луковица – 1 шт., морковь – 1 шт., зелень по вкусу, сухари панировочные и мука – по потребности.
Отварить свеклу и картофель «в мундире». Остудите овощи, почистите и измельчите на терке.
Для приготовления фарша нарежьте репчатый лук, натрите морковь и спассеруйте овощи на растительном масле. Добавьте нарезанную зелень.
Из картофельно-свекольного «теста» слепите круглые лепешки, на середину которых положите фарш. Края лепешек заверните, придайте им овальную форму. Обваляйте зразы сухарях или в муке и поджарьте с обеих сторон.
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По-селивановски с зеленью и орехами
Нам понадобятся: картофель – 8 шт., мука – 6 ст. л., петрушки – несколько веточек, укроп – несколько веточек, чеснок – 2 зубчика, лесные орехи – 4-5 шт., хлеб пшеничный постный – 200 г, соль, перец по вкусу.
Для фарша ломтики хлеба слегка поджарьте на растительном масле и измельчите в блендере вместе с чесноком и орехами. Все перемешать и добавить мелко нашинкованную зелень и молотый душистый перец.
Очистите картофель и натрите его на терке. Слейте образовавшуюся жидкость, добавьте муку, перец и соль по вкусу. В нагретую сковороду влейте немного растительного масла и ложечкой разложите небольшие лепешки из картофельной смеси. На каждую лепешку положите приготовленный фарш, а на него – снова картофельную смесь. Ложкой придайте форму зраз, чтобы фарш был внутри. Обжаривайте с двух сторон на слабом огне до подрумянивания.
Автор: Татьяна Лысова
Постные картофельные зразы: каждый день с новой начинкой
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