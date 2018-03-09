Постные картофельные зразы: каждый день с новой начинкой

Нам понадобятся: картофель – 500 г, капуста – 200 г, морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., грибы – 100 г, соль по вкусу, растительное масло для жарки.

Отварите картофель «в мундире». Горячим очистите его и тщательно разомните, чтобы получить однородное пюре. Посолите по вкусу.

Морковь натрите на крупной терке, лук и грибы нарежьте мелкими кубиками, капусту нашинкуйте. Потушите капусту, лук и морковь 10 мин. на сковороде с растительным маслом. Добавьте грибы, по вкусу посолите и тушите до готовности.

Когда картофельная масса и начинка достаточно остынут, приступайте к приготовлению зраз. Зачерпните около 1 ст. л. картофельной массы, на ладони расплющите ее в лепешку. В центр уложите немного начинки (примерно 1 ч. л.) и защипните края лепешки, формируя зразу.

Обваляйте зразы в муке или молотых панировочных сухарях. Выложите на разогретую сковороду с растительным маслом, обжарьте с двух сторон по 3-4 минуты.

Зразы с капустой и грибами под ягодным соусом попали в «Гастрономическую карту Владимирской области». В ресторанах Суздаля ими угощают за 380 рублей. Дома вам они обойдутся гораздо дешевле.