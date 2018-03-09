16+

Постные картофельные зразы: каждый день с новой начинкой

Топ-5 простых и вкусных рецептов Владимирской области

  1. Любимые рецепты наших земляков

    В постном варианте картофельная масса для зраз не содержит яиц, а в начинку не добавляются ни мясо, ни сыр (творог), ни яйца. В Великий пост под запретом и рыба. Зато можно использовать любые овощи, грибы и бобовые. В дни поста, когда блюда нельзя готовить на растительном масле, зразы можно запекать в духовке. Они вкусны как горячими, так и холодными.

    На каждый день вам пригодятся рецепты постных картофельных зраз с разнообразными начинками, которые популярны у жителей нашей области.

  2. По-суздальски с капустой и грибами

    Нам понадобятся: картофель – 500 г, капуста – 200 г, морковь – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., грибы – 100 г, соль по вкусу, растительное масло для жарки.

    Отварите картофель «в мундире». Горячим очистите его и тщательно разомните, чтобы получить однородное пюре. Посолите по вкусу.

    Морковь натрите на крупной терке, лук и грибы нарежьте мелкими кубиками, капусту нашинкуйте. Потушите капусту, лук и морковь 10 мин. на сковороде с растительным маслом. Добавьте грибы, по вкусу посолите и тушите до готовности.

    Когда картофельная масса и начинка достаточно остынут, приступайте к приготовлению зраз. Зачерпните около 1 ст. л. картофельной массы, на ладони расплющите ее в лепешку. В центр уложите немного начинки (примерно 1 ч. л.) и защипните края лепешки, формируя зразу.

    Обваляйте зразы в муке или молотых панировочных сухарях. Выложите на разогретую сковороду с растительным маслом, обжарьте с двух сторон по 3-4 минуты.

    Зразы с капустой и грибами под ягодным соусом попали в «Гастрономическую карту Владимирской области». В ресторанах Суздаля ими угощают за 380 рублей. Дома вам они обойдутся гораздо дешевле.

     

  3. По-меленковски с фасолью

    Нам понадобятся: картофель – 10 шт., фасоль белая – 1 ст., чеснок – 2 зубчика, соль, перец по вкусу, мука – 3-4 ст. л. + для обваливания, масло растительное для жарки.

    По сытности такие зразы не уступят мясным. Фасоль для начинки заранее замочите в холодной воде на несколько часов, а лучше даже на ночь. Картофель отварите как для пюре, подсолите, слейте воду и разомните до получения однородной массы. Добавьте немного муки, чтобы масса лучше лепилась.

    Подготовленную фасоль отварите, слейте воду, разомните в пюре. Подсолите и поперчите, добавьте пропущенный через пресс чеснок.

    Далее готовьте зразы привычным способом: из картофельной массы формируйте лепешки, в центр укладывайте начинку, защипывайте края, обваливайте в муке и обжаривайте в растительном масле с обеих сторон.

  4. По-судогодски с морковью и горошком

    Нам понадобятся: картофель – 400 г, морковь – 1-2 шт., горошек зеленый консервированный – 2-3 ст. л., мука – 2-3 ст. л. + для обваливания, соль по вкусу, масло растительное для жарки.

    Довольно необычная начинка придаст простому и привычному блюду новое звучание. Сделайте из картофеля пюре и добавьте муку для «связывания» и пластичности картофельной массы. Морковь отварите и натрите на крупной терке, смешайте с консервированным горошком.

    Из картофельной массы сделайте лепешки, в центр каждой уложите начинку из моркови и горошка, сформируйте зразы. Обваляйте в муке и обжарьте до румяности на сковороде с растительным маслом.

     

  5. По-камешковски со свеклой

    Нам понадобятся: картофель – 8 шт., свекла – 1 шт., луковица – 1 шт., морковь – 1 шт., зелень по вкусу, сухари панировочные и мука – по потребности.

    Отварить свеклу и картофель «в мундире». Остудите овощи, почистите и измельчите на терке.

    Для приготовления фарша нарежьте репчатый лук, натрите морковь и спассеруйте овощи на растительном масле. Добавьте нарезанную зелень.

    Из картофельно-свекольного «теста» слепите круглые лепешки, на середину которых положите фарш. Края лепешек заверните, придайте им овальную форму. Обваляйте зразы сухарях или в муке и поджарьте с обеих сторон.

  6. По-селивановски с зеленью и орехами

    Нам понадобятся: картофель – 8 шт., мука – 6 ст. л., петрушки – несколько веточек, укроп – несколько веточек, чеснок – 2 зубчика, лесные орехи – 4-5 шт., хлеб пшеничный постный – 200 г, соль, перец по вкусу.

    Для фарша ломтики хлеба слегка поджарьте на растительном масле и измельчите в блендере вместе с чесноком и орехами. Все перемешать и добавить мелко нашинкованную зелень и молотый душистый перец.

    Очистите картофель и натрите его на терке. Слейте образовавшуюся жидкость, добавьте муку, перец и соль по вкусу. В нагретую сковороду влейте немного растительного масла и ложечкой разложите небольшие лепешки из картофельной смеси. На каждую лепешку положите приготовленный фарш, а на него – снова картофельную смесь. Ложкой придайте форму зраз, чтобы фарш был внутри. Обжаривайте с двух сторон на слабом огне до подрумянивания.

    Автор: Татьяна Лысова
Просмотры:

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ДЕНЬ ДЕТЕЙ: СЕГОДНЯ, ЗАВТРА, КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Студенту праздник каждый день

Вдохновение на каждый день

Каждый день это – меткий выстрел

Свое страшное детство они вспоминают каждый день

По двести граммов каждый день