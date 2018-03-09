Открытия ждут нас за каждым углом

Фильм «Довлатов»

В центре повествования – несколько дней из жизни одного из самых популярных русских писателей XX века Сергея Довлатова. События ленты происходят в Ленинграде начала 70-х годов, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.

В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека.

«Киномакс-Буревестник» (пр-кт Ленина, 29)

10, 11 марта в 16.40 и 20.50

Цена билета – от 270 до 350 руб.