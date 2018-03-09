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Открытия ждут нас за каждым углом

Проводим выходные с пользой

  1. Экскурсия от местных для местных

    Улица Ворошилова

    Знаток Владимира Михаил Самойлов поможет разобраться, где Дуброва Нижняя, где Верхняя, где дубы. Откроет тайну, с кем из владимирцев DC Comics подписал пожизненный контракт. Расскажет, отчего и куда из владимирских семей пропадают самые сильные сыновья. Поведает историю юго-западного района сквозь призму людей и событий.

    Запись и подробная информация в официальной группе “Подними глаза”

    10 марта в 13.00

    Цена экскурсии – 100 руб.

  2.  «Шоу мартовских котов»

    Концерт авторской песни

    Произведения каждого барда обладают своим собственным поэтическим миром, особым ощущением жизни, индивидуальной музыкальной интонацией, юмором и жизнелюбием. Эти песни будоражат душу и заставляют верить в прекрасное.

    Всех любителей авторской песни ждет особая атмосфера, которая возникает в результате общения единомышленников – артистов и зрителей. Возможно, в этом секрет всенародной любви к ней!

    Областной дом работников искусств (ул. Гоголя, 2)

    10 марта в 17.00

    Цена билета – 150 руб.

  3. Несколько дней из жизни писателя

    Фильм «Довлатов»

    В центре повествования – несколько дней из жизни одного из самых популярных русских писателей XX века Сергея Довлатова. События ленты происходят в Ленинграде начала 70-х годов, накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.

    В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека.

    «Киномакс-Буревестник» (пр-кт Ленина, 29)

    10, 11 марта в 16.40 и 20.50

    Цена билета – от 270 до 350 руб.

  4. Фантастический дуэт флейты и органа

    Музыка Великого поста. Концерт духовной музыки

    В католическом костеле выступит солист оркестра Большого театра Станислав Ярошенко. Аккомпанировать ему на органе будет лауреат всероссийских и международных конкурсов Мария Макаренко.

    Костел (ул. Гоголя, 12)

    11 марта в 18.00

    Цена билета – кто сколько может

  5. Рок в библиотеке

    Литературно-музыкальный вечер “Скоро весна!”

    Библиотека для детей и молодежи устраивает весенний концерт проекта «Неформат». Перед гостями выступят группы ОДНАНОЧЬ, Holy Kate и ФОН КНОФФ orchestra. Желающие смогут принять участие в литературных викторинах и получить призы, посетить весеннюю книжную выставку и угоститься печеньками!

    Библиотека для детей и молодежи (пр-кт Строителей, 23)

    11 марта в 17.00

    Вход свободный
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