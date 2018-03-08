16+

Цветущий бизнес

Юлия Краснова открыла цветочный магазин накануне 8 Марта

Как заработать миллион рублей за один день? Юлия Краснова знает ответ на этот вопрос. Вместе с мужем она открыла цветочный магазин в крупном торговом центре Владимира накануне 8 Марта.

Расчёт простой: в женский день мужчины выстраиваются за букетами в очередь. Скупают все подряд: от привычной мимозы до экзотической протеи. Только тюльпанов на Международный женский день супруги Красновы заготовили три тысячи штук.

В свой бизнес Юля уже вложила 500 тысяч рублей . И планирует выйти в плюс сразу после 8 Марта. Она уверена: на любимых экономить не будут.

Сколько часов красивая девушка проведет на работе в праздник, и как она решилась открыть свой цветочный магазин, узнаете из программы «Кофе ТВ».

Автор: Полина Тарбеева

Просмотры:

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

ВЭМЗ получил медаль за цветущий вид

Бизнес-план: заработать на романтике

Владимирцы готовы платить за индивидуальные принты на одежде

Бизнес на товарах для рукоделия

Главное в этом деле - набраться терпения

«Наварились» на бизнес-инкубаторе

Мамам предлагают пойти в бизнес

Бизнес-перепись вышла на финишную прямую