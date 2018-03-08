Цветущий бизнес

Как заработать миллион рублей за один день? Юлия Краснова знает ответ на этот вопрос. Вместе с мужем она открыла цветочный магазин в крупном торговом центре Владимира накануне 8 Марта.

Расчёт простой: в женский день мужчины выстраиваются за букетами в очередь. Скупают все подряд: от привычной мимозы до экзотической протеи. Только тюльпанов на Международный женский день супруги Красновы заготовили три тысячи штук.

В свой бизнес Юля уже вложила 500 тысяч рублей . И планирует выйти в плюс сразу после 8 Марта. Она уверена: на любимых экономить не будут.

Сколько часов красивая девушка проведет на работе в праздник, и как она решилась открыть свой цветочный магазин, узнаете из программы «Кофе ТВ».

Автор: Полина Тарбеева