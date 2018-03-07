Все самое прекрасное – для женщин

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«Потому что люблю…»
Юбилейный творческий вечер Дарии Семиной
Дария Семина – известная владимирская певица и автор песен, лауреат всероссийских и международных конкурсов. Творчество ее многогранно. Дария сотрудничает с группами “My Baby’s Blues Band” и “SPACE JUNKER” и солирует в постановках Музыкально-
просветительского театра Владимирской областной филармонии. На юбилейном творческом вечере певица исполнит со сцены свои лучшие композиции.
Областной дом работников искусств (ул. Гоголя, 2)
8 марта в 18.30
Цена билета – 100 руб.
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Веселимся от души
Комедия «Праздничный переполох» (Бельгия, Канада, Франция, 2017)
Макс, организатор мероприятий, должен провести шикарную свадьбу в замке XVIII века. Под его контролем всё: банкет, фотограф, повара и официанты. Со стороны кажется, что свадьба пройдет идеально. Но неожиданно начинается суматошный праздничный переполох. Ведь, как известно, если что-то может случиться — оно обязательно случается.
Новый шедевр от режиссеров легендарного фильма «1+1». Классическая комедий положений: здесь нет отрицательных персонажей, а все основные трудности главные герои создают себе сами. Юмор, легкость и драйв не заставляют скучать ни минутки.
Кинотеатр «Милосердие и порядок»
8, 9, 10, 11 марта в 18.30
Вход свободный
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Лето навсегда
Выставка Александры Осиповой
Окунуться в лето посреди зимы — мираж, который обещает стать явью для всех посетителей выставки. На ней представлены работы молодого художника последних лет из разных серий. В том числе живопись, видеоарт и живая инсталляция – «лабиринт находок», где в траве зритель может случайно обнаружить свою частичку лета.
Александра Осипова родилась во Владимире, живет и работает в Москве. Выпускница Школы современного искусства «Свободные мастерские» при Московском музее современного искусства. С 2004-го как художник участвует в спектаклях Лаборатории Дмитрия Крымова в Московском театре «Школа драматического искусства». Автор 7 персональных (Антверпен, Москва, Париж) и участница 30 групповых выставок в России и за рубежом (Москва, Париж, Прага, Рига, София).
Центр ИЗО (ул. Большая Московская, 59)
1 – 25 марта
Цена билета: 50 руб. – льготный, 100 руб. – полный
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Любви все возрасты покорны
Романтическая история «Старомодная комедия»
Спектакль поставлен по известной пьесе советского драматурга Алексея Арбузова. Это история двух немолодых людей, после горьких потерь неожиданно обретших любовь и друг друга. Их прекрасно сыграли народная артистка РФ Галина Иванова и Андрей Щербинин.
Из камерной пьесы для двух актеров талантливому режиссеру Петру Орлову удалось сделать нечто волшебное. Ожидание чуда осязаемо чувствуется на всем протяжении спектакля. Подробный отзыв на него можно прочитать на prizyv.tv.
Владимирский драматический театр (ул. Дворянская, 4)
9 марта в 18.00
Цена – от 450 до 600 руб.
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«Живу для тебя»
Вокальный проект ViVA во Владимире
Это первый вокальный проект, объединивший в себе 5 солистов лучших музыкальных театров России и Европы, звезд мюзиклов и участников международных ТВ-шоу. «ViVA» – это безупречный вокал и искренность настоящих мужчин.
В новой концертной программе «Живу для тебя!» прозвучат шедевры мировой классики, зарубежные хиты, ретро-шлягеры, песни советских композиторов, лучшие кавер-версии танцевальных хитов и новый авторский материал.
Концертный зал им. С.С.Танеева (пр-кт Ленина, 1)
9 марта в 18.30
Цены – от 600 до 1600 рублей
Все самое прекрасное – для женщин
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