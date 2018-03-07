Все самое прекрасное – для женщин

Комедия «Праздничный переполох» (Бельгия, Канада, Франция, 2017)

Макс, организатор мероприятий, должен провести шикарную свадьбу в замке XVIII века. Под его контролем всё: банкет, фотограф, повара и официанты. Со стороны кажется, что свадьба пройдет идеально. Но неожиданно начинается суматошный праздничный переполох. Ведь, как известно, если что-то может случиться — оно обязательно случается.

Новый шедевр от режиссеров легендарного фильма «1+1». Классическая комедий положений: здесь нет отрицательных персонажей, а все основные трудности главные герои создают себе сами. Юмор, легкость и драйв не заставляют скучать ни минутки.

Кинотеатр «Милосердие и порядок»

8, 9, 10, 11 марта в 18.30

Вход свободный