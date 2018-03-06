Считаем дни!

До премьеры нашей весенней акции “Модное преображение” осталась всего пара дней! И мы готовим нашу первую программу:
Знакомьтесь! Это Екатерина – первая, кто решился на модное преображение. Наша участница очень хочет вернуть идеальную форму к пляжному сезону. И помогут ей в этом партнеры акции “Модное преображение”:
Диетолог Ольга Макарова
ул.Токарева, 2
Тел.: 8 (919) 013-49-58
Солярий-клуб “ЖестЪ“
ул.Юбилейная, 15. Тел.: 46‑12-14
пр-т Ленина, 44. Тел.: 44-38-94
Такси “Тройка“
Тел.: 35-35-35
Студия эпиляции “Шелковая“
пр-т Ленина, 2
Тел.: +7 (930) 220-1115
Пицца-бар “Франки Фэп“
ул.Большая Московская, 15
Тел: 8 (960) 730-55-55
Первый выпуск программы смотрите 8 марта!
А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи). Каждую ждут сюрпризы!
Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции
“Модное преображение”:
– быть старше 18 лет;
– быть готовой к видеосъемкам;
– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;
– указать в письме свой контактный телефон.
Жду писем! С любовью, МоднаЯ
Фото: img-8.photosight.ru
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