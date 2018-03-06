Считаем дни!

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До премьеры акции "Модное преображение" осталось два дня

До премьеры нашей весенней акции “Модное преображение” осталась всего пара дней! И мы готовим нашу первую программу:

Знакомьтесь! Это Екатерина – первая, кто решился на модное преображение. Наша участница очень хочет вернуть идеальную форму к пляжному сезону. И помогут ей в этом партнеры акции “Модное преображение”:

Диетолог Ольга Макарова

ул.Токарева, 2

Тел.: 8 (919) 013-49-58

 

Солярий-клуб “ЖестЪ

ул.Юбилейная, 15.  Тел.: 46‑12-14

 пр-т Ленина, 44.  Тел.: 44-38-94

 

Такси “Тройка

Тел.: 35-35-35

 

Студия эпиляции “Шелковая

пр-т Ленина, 2

Тел.: +7 (930) 220-1115

 silk33.ru

 

Пицца-бар “Франки Фэп

ул.Большая Московская, 15

 Тел: 8 (960) 730-55-55

 

Первый выпуск программы смотрите 8 марта!

А ты готова к маленьким, но модным изменениям? Тогда участвуй в акции “Модное преображение”! Участницы смогут обновить свой образ к началу весны (никаких глобальных перемен, только приятные мелочи). Каждую ждут сюрпризы!

Что нужно сделать, чтобы стать участницей акции

“Модное преображение”:

– быть старше 18 лет;

– быть готовой к видеосъемкам;

– прислать свое фото и короткий (несколько фраз) рассказ о себе на нашу почту: modnaya-2019@mail.ru;

– указать в письме свой контактный телефон.

Жду писем! С любовью, МоднаЯ

Фото: img-8.photosight.ru

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