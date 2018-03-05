В пост за поддержкой к православным святыням

В Успенском соборе можно прикоснуться к мощам святых благоверных князей Андрея Боголюбского, Георгия и Глеба Владимирских, равноапостольного князя Владимира и святого благоверного великого князя Александра Невского. А также помолиться перед чудотворным списком Владимирской иконы Божией Матери и полюбоваться фресками преподобного Андрея Рублёва.

Мощи священноисповедника Афанасия (Сахарова) и частицы мощей Киево-Печерских святых хранятся в Богородице-Рождественском мужском монастыре.

Помощи и защиты просят в Свято-Успенском Княгинином женском монастыре перед мощами святой благоверной княгини Марии Владимирской, основательницы обители, и Боголюбской иконой Божией Матери.

Что взять с собой (сухоядение): ломтики ржаного хлеба с пастой из томатов, чеснока и зелени; салат из моркови, редьки и чеснока, заправленный соевым соусом; фруктово-ореховое печенье (орехи и сухофрукты измельчить в блендере, из полученной массы слепить шарики и обвалять их в кокосовой стружке)