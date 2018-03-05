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В пост за поддержкой к православным святыням

Духовные центры Владимирской Руси и советы постящимся

  1. Места паломничества и советы постящимся

    Впереди третья неделя Великого поста и четыре выходных дня. Подходящее время, чтобы совершить паломничество к православным святыням за поддержкой и укреплением духа. Обзор обетованных земель Владимирской Руси и советы по питанию для постящихся – в нашем календаре.

  2. 5 марта – Владимир

    В Успенском соборе можно прикоснуться к мощам святых благоверных князей Андрея Боголюбского, Георгия и Глеба Владимирских, равноапостольного князя Владимира и святого благоверного великого князя Александра Невского. А также помолиться перед чудотворным списком Владимирской иконы Божией Матери и полюбоваться фресками преподобного Андрея Рублёва.

    Мощи священноисповедника Афанасия (Сахарова) и частицы мощей Киево-Печерских святых хранятся в Богородице-Рождественском мужском монастыре.

    Помощи и защиты просят в Свято-Успенском Княгинином женском монастыре перед мощами святой благоверной княгини Марии Владимирской, основательницы обители, и Боголюбской иконой Божией Матери.

    Что взять с собой (сухоядение): ломтики ржаного хлеба с пастой из томатов, чеснока и зелени; салат из моркови, редьки и чеснока, заправленный соевым соусом; фруктово-ореховое печенье (орехи и сухофрукты измельчить в блендере, из полученной массы слепить шарики и обвалять их в кокосовой стружке)

  3. 6 марта – Боголюбово

    В Свято-Боголюбском женском монастыре обычно посещают Богородице-Рождественский и Боголюбский соборы, киворий, лестничную башню дворца святого благоверного князя Андрея Боголюбского и святой источник Боголюбской иконы Божией Матери.

    От монастыря пешком можно прогуляться до жемчужины Владимирской земли – церкви Покрова на Нерли.

    Что взять с собой (горячая пища без масла): салат из белой фасолью с помидорами и зеленью; овощи, запеченные на гриле; перец, фаршированный рисом с овощами

  4. 7 марта – Суздаль

    В Казанском кафедральном соборе на Торговой площади хранятся мощи суздальских святителей Феодора и Иоанна, в Успенской церкви – мощи святителя Арсения Элассонского. К мощам Евфросинии Суздальской можно прикоснуться в Ризоположенском женском монастыре, к мощам преподобной Софии Суздальской – в Покровском женском монастыре. В Александровском мужском монастыре молятся перед мощами преподобного Евфимия Суздальского.

    В селе Кидекша поклоняются первому белокаменному храму святых страстотерпцев Бориса и Глеба.

    Что взять с собой (сухоядение): медовые пирожные (тонко нарезанные ломтики ржаного хлеба  смазать мёдом, посыпать корицей, орехами и сложить друг на друга); заваренные овсяные хлопья с яблоками и медом; свежие овощи в лаваше

  5. 8 марта - Юрьев-Польский

    В Георгиевском соборе преклоняют колени перед чудотворным Святославовом  крестом. Мощи святого благоверного князя Святослава, небесного покровителя города, хранятся в Покровской церкви.

    Никоно-Введенский мужской монастырь обязателен к посещению, так как построен на месте родительского дома преподобного Никона Радонежского — ученика и приемника преподобного Сергия.

    В Косьмо-Яхромском мужском монастыре в селе Небылое можно прикоснуться к частицам мощей святителя Митрофана Воронежского и мощей двенадцати Оптинских старцев.

    Что взять с собой (горячая пища без масла): пицца с грибами, голубцы с рисом и овощами, конфеты из отварной моркови с медом и изюмом

  6. 9 марта - Муром

    Молятся перед чудотворной иконой Божией Матери «Скоропослушница», частицами мощей преподобного Илии Муромца и посещают источник иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Спасо-Преображенском мужском монастыре.

    В Свято-Троицком женском монастыре просят семейного благополучия у мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Там же хранится чудотворный Вилинский крест.

    В Благовещенском мужском монастыре находятся мощи святых благоверных князей Константина, Михаила и Феодора, а также местночтимые иконы Божией Матери древнего письма: «Иверская», «Знамение», «Козельщанская».

    На родине преподобного Илии Муромца (сейчас это микрорайон Карачарово) находится источник, названный в его честь, и Свято-Троицкий храм, возрождаемый на средства от пожертвований (есть возможность приобрести кирпичики на восстановление).

    Что взять с собой (сухоядение): бутерброды с пастой из свеклы, соленых огурцов, чеснока; суп-пюре из свежих томатов с чесноком и зеленью; овсяное печенье (измельчить в блендере овсяные хлопья, орехи, замороженные ягоды и слепить из готовой массы лепешечки)

  7. 10 марта – Гороховец и Мстера

    В Троице-Никольском мужском монастыре находятся мощи Николая Угодника и источник Святого Духа. Вкушают покой и благость в стенах Сретенского женского монастыря в самом центре города. Богоявленский мужской монастырь в п. Мстера является центром иконописного промысла.

    Что взять с собой (горячая пища с растительным маслом): оладьи с яблоками, картофельные зразы с фасолью, медовую коврижку

  8. 11 марта – Киржач, Александров, Петушки

    Свято-Благовещенский Киржачский женский монастырь основан в 1358 году преподобным Сергием Радонежским. В обители находятся мощи ученика Сергия Радонежского – преподобного Романа Киржачского и святой источник, который был ископан самим Сергием Радонежским.

    В Свято-Успенском женском монастыре на территории Александровской слободы хранятся мощи преподобного Корнилия Александровского.

    Свято-Введенская Островная женская пустынь расположена на живописном острове в центре озера Вятское. В Петушках находится Дом-музей и храм священноисповедника Афанасия (Сахарова).

    Что взять с собой (горячая пища с растительным маслом): пироги с капустой, гречневые тефтели с томатным соусом, морковные или свекольные котлеты

    Автор: Татьяна Лысова
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