В пост за поддержкой к православным святыням

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Места паломничества и советы постящимся
Впереди третья неделя Великого поста и четыре выходных дня. Подходящее время, чтобы совершить паломничество к православным святыням за поддержкой и укреплением духа. Обзор обетованных земель Владимирской Руси и советы по питанию для постящихся – в нашем календаре.
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5 марта – Владимир
В Успенском соборе можно прикоснуться к мощам святых благоверных князей Андрея Боголюбского, Георгия и Глеба Владимирских, равноапостольного князя Владимира и святого благоверного великого князя Александра Невского. А также помолиться перед чудотворным списком Владимирской иконы Божией Матери и полюбоваться фресками преподобного Андрея Рублёва.
Мощи священноисповедника Афанасия (Сахарова) и частицы мощей Киево-Печерских святых хранятся в Богородице-Рождественском мужском монастыре.
Помощи и защиты просят в Свято-Успенском Княгинином женском монастыре перед мощами святой благоверной княгини Марии Владимирской, основательницы обители, и Боголюбской иконой Божией Матери.
Что взять с собой (сухоядение): ломтики ржаного хлеба с пастой из томатов, чеснока и зелени; салат из моркови, редьки и чеснока, заправленный соевым соусом; фруктово-ореховое печенье (орехи и сухофрукты измельчить в блендере, из полученной массы слепить шарики и обвалять их в кокосовой стружке)
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6 марта – Боголюбово
В Свято-Боголюбском женском монастыре обычно посещают Богородице-Рождественский и Боголюбский соборы, киворий, лестничную башню дворца святого благоверного князя Андрея Боголюбского и святой источник Боголюбской иконы Божией Матери.
От монастыря пешком можно прогуляться до жемчужины Владимирской земли – церкви Покрова на Нерли.
Что взять с собой (горячая пища без масла): салат из белой фасолью с помидорами и зеленью; овощи, запеченные на гриле; перец, фаршированный рисом с овощами
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7 марта – Суздаль
В Казанском кафедральном соборе на Торговой площади хранятся мощи суздальских святителей Феодора и Иоанна, в Успенской церкви – мощи святителя Арсения Элассонского. К мощам Евфросинии Суздальской можно прикоснуться в Ризоположенском женском монастыре, к мощам преподобной Софии Суздальской – в Покровском женском монастыре. В Александровском мужском монастыре молятся перед мощами преподобного Евфимия Суздальского.
В селе Кидекша поклоняются первому белокаменному храму святых страстотерпцев Бориса и Глеба.
Что взять с собой (сухоядение): медовые пирожные (тонко нарезанные ломтики ржаного хлеба смазать мёдом, посыпать корицей, орехами и сложить друг на друга); заваренные овсяные хлопья с яблоками и медом; свежие овощи в лаваше
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8 марта - Юрьев-Польский
В Георгиевском соборе преклоняют колени перед чудотворным Святославовом крестом. Мощи святого благоверного князя Святослава, небесного покровителя города, хранятся в Покровской церкви.
Никоно-Введенский мужской монастырь обязателен к посещению, так как построен на месте родительского дома преподобного Никона Радонежского — ученика и приемника преподобного Сергия.
В Косьмо-Яхромском мужском монастыре в селе Небылое можно прикоснуться к частицам мощей святителя Митрофана Воронежского и мощей двенадцати Оптинских старцев.
Что взять с собой (горячая пища без масла): пицца с грибами, голубцы с рисом и овощами, конфеты из отварной моркови с медом и изюмом
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9 марта - Муром
Молятся перед чудотворной иконой Божией Матери «Скоропослушница», частицами мощей преподобного Илии Муромца и посещают источник иконы Божией Матери «Живоносный источник» в Спасо-Преображенском мужском монастыре.
В Свято-Троицком женском монастыре просят семейного благополучия у мощей святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Там же хранится чудотворный Вилинский крест.
В Благовещенском мужском монастыре находятся мощи святых благоверных князей Константина, Михаила и Феодора, а также местночтимые иконы Божией Матери древнего письма: «Иверская», «Знамение», «Козельщанская».
На родине преподобного Илии Муромца (сейчас это микрорайон Карачарово) находится источник, названный в его честь, и Свято-Троицкий храм, возрождаемый на средства от пожертвований (есть возможность приобрести кирпичики на восстановление).
Что взять с собой (сухоядение): бутерброды с пастой из свеклы, соленых огурцов, чеснока; суп-пюре из свежих томатов с чесноком и зеленью; овсяное печенье (измельчить в блендере овсяные хлопья, орехи, замороженные ягоды и слепить из готовой массы лепешечки)
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10 марта – Гороховец и Мстера
В Троице-Никольском мужском монастыре находятся мощи Николая Угодника и источник Святого Духа. Вкушают покой и благость в стенах Сретенского женского монастыря в самом центре города. Богоявленский мужской монастырь в п. Мстера является центром иконописного промысла.
Что взять с собой (горячая пища с растительным маслом): оладьи с яблоками, картофельные зразы с фасолью, медовую коврижку
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11 марта – Киржач, Александров, Петушки
Свято-Благовещенский Киржачский женский монастырь основан в 1358 году преподобным Сергием Радонежским. В обители находятся мощи ученика Сергия Радонежского – преподобного Романа Киржачского и святой источник, который был ископан самим Сергием Радонежским.
В Свято-Успенском женском монастыре на территории Александровской слободы хранятся мощи преподобного Корнилия Александровского.
Свято-Введенская Островная женская пустынь расположена на живописном острове в центре озера Вятское. В Петушках находится Дом-музей и храм священноисповедника Афанасия (Сахарова).
Что взять с собой (горячая пища с растительным маслом): пироги с капустой, гречневые тефтели с томатным соусом, морковные или свекольные котлеты
Автор: Татьяна Лысова
В пост за поддержкой к православным святыням
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