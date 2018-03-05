Легкий десерт без яиц и сливочного масла

1. Заранее замочите кешью. Советую сделать это минимум на 6 часов, а лучше на ночь.

2. Перемолите измельченные орехи вместе с очищенными финиками. Масса должна лепиться, если этого не произошло, необходимо добавить ещё немного фиников.

3. Выложите массу на дно формы, формируя основу чизкейка. По желанию можно сделать бортики.

4. Для приготовления «сырного» слоя слейте воду с кешью, положите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной, гладкой массы без крупинок орехов.

5. Вылейте смесь на подготовленную основу, разровняйте и уберите в холодильник минимум на 4 часа для застывания. По желанию можно украсить чизкейк свежими ягодами или орешками.

Автор: Татьяна Лысова

Фото: vk.com/ivandachainaya