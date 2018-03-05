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Фирменный рецепт от владимирского кондитера
Конфеты, печенье и торты можно приготовить дома без яиц, сливочного масла и даже без выпекания. Владимирский кондитер Полина Якубина делится своим фирменным рецептом чизкейка из кешью к праздничному столу.
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Запасаемся финиками и орехами
Для основы:
2 стакана миндаля (или любых других орехов)
1/2 – 2/3 стакана фиников, очищенных от косточек
Для «сырного» слоя:
3 стакана кешью
1/3 стакана лимонного сока
1/3 – 1/2 стакана мёда (или сиропа агавы/топинамбура)
3/4 стакана кокосового масла (растопленного)
1 чайная ложка ванильного экстракта (1/4 ч.л. ванилина)
1 щепотка соли
*стакан = 250 мл
** рецепт рассчитан на форму диаметром 18 см
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Раз, два, три - и готово!
1. Заранее замочите кешью. Советую сделать это минимум на 6 часов, а лучше на ночь.
2. Перемолите измельченные орехи вместе с очищенными финиками. Масса должна лепиться, если этого не произошло, необходимо добавить ещё немного фиников.
3. Выложите массу на дно формы, формируя основу чизкейка. По желанию можно сделать бортики.
4. Для приготовления «сырного» слоя слейте воду с кешью, положите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной, гладкой массы без крупинок орехов.
5. Вылейте смесь на подготовленную основу, разровняйте и уберите в холодильник минимум на 4 часа для застывания. По желанию можно украсить чизкейк свежими ягодами или орешками.
Автор: Татьяна Лысова
Фото: vk.com/ivandachainaya
Легкий десерт без яиц и сливочного масла
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