Французский художник открыл старое Малышево

-
Путешествие в прошлое
Благодаря старинной литографии, попавшей в руки музейщиков, у нас с вами появилась уникальная возможность увидеть один из уголков Владимирской губернии таким, каким он был в старину. Да ещё и глазами французского художника, ведь автор рисунка – уроженец Нормандии Андре Дюран (André Durand).
-
Eglise de St. Nicolas
Литография содержит в себе загадку. На ней изображена некая деревянная церковь по дороге из Судогды в Муром. Об этом гласит надпись на французском языке: «Eglise de St. Nicolas entre Sudogda et Mourom» – храм Святого Николая между Судогдой и Муромом. Сотрудникам музея после кропотливой работы удалось установить, что это за село.
-
Богатый заказчик
Андре Дюран (1807-1868) – выпускник Школы рисования и живописи в столице Нормандии Руане. Мастер видового жанра. В 1839 году он получил предложение совершить путешествие в Россию – запечатлеть ее древности и достопримечательности. Заказчиком, финансировавшим данный проект, стал русский и французский меценат 27-летний камер-юнкер Анатолий Николаевич Демидов (позже он получил титул князя Сан-Донато), миллионер, младший сын известного промышленника и богача Николая Никитича Демидова (из заводчиков Демидовых) от брака с баронессой Елизаветой Александровной Строгановой.
-
Командировка в Россию
Обладая доходом примерно в 2 миллиона рублей в год (для первой половины XIX века это была огромная сумма), Демидов тратил большие суммы на благотворительность и различные премии, был коллекционером, поддерживал представителей творческих профессий. Эксцентричный богач, женатый на племяннице Наполеона принцессе Матильде Бонапарт, он заказал Дюрану серию российских видов и оплатил его путешествие. В течение 1839 года Андре Дюран посетил Петербург, Кронштадт, Москву, Ярославль, Владимир, Казань, Новгород, Тверь и Нижний Новгород, создав значительное количество рисунков с натуры.
-
Сто рисунков
Во Владимирской губернии (он побывал в ней в конце августа – начале сентября 1839-го) он запечатлел Владимир и Муром. А еще некую Никольскую церковь по дороге между этими городами. После возвращения во Францию Дюран репродуцировал свои рисунки в технике литографии при участии французского литографа и иллюстратора Дениса Огюста Мари Раффета. Тот, в частности, добавил в литографии так называемые стаффажные фигуры, по моде того времени считавшиеся необходимыми для оживления «архитектурных» пейзажей. В 1842 году в Париже Дюран издал альбом, где среди ста листов с изображениями несколько было посвящено Владимирскому краю.
-
Новое место
Помимо Владимира и Мурома, в число литографий Дюрана попал вид села Малышево. В 1839 году оно входило в Меленковский уезд. Сегодня – в Селивановский район. Малышево известно с начала XVII столетия. С давних пор там существовала деревянная Никольская церковь. В 1844 году местный помещик отставной коллежский регистратор Владимир Михайлович Есипов инициировал строительство нового каменного храма в честь Святого Митрофана Воронежского, причем перенес и церковь, и само село на новое место – ближе к шоссе Владимир – Муром.
-
На круги своя
После отмены крепостного права малышевские крестьяне в 1870 году добились того, чтобы каменная Митрофановская церковь была переименована в Никольскую. Факт сам по себе беспрецедентный! Очевидно, малышевцы очень дорожили памятью о прежнем Никольском храме, который существовал в их селе на протяжении нескольких веков. Таким образом, деревянная Никольская церковь еще существовала в 1839 году и была снесена к 1847-му, когда освятили каменный тогда Митрофановский храм. Из всех Никольских церквей на дороге между Судогдой и Муромом малышевский деревянный храм оказался единственным, который мог запечатлеть Дюран.
-
Где это было
При изучении архивных документов и старых карт выяснилось, что деревянный Никольский храм в Малышево находился там, где теперь располагается сельское кладбище – севернее шоссе Владимир – Муром. Сегодня это место занимает сосновый бор, под сенью которого и находится малышевский погост.
-
Машина времени
Литография Дюрана позволяет, словно переместившись на волшебной машине времени, увидеть, как выглядело Малышево почти 180 лет назад. Сегодня это место изменилось до неузнаваемости, как, наверное, почти все наши деревни, села и даже города.
-
Ещё одна загадка
На этом расследование, которое вели сотрудники музея, не закончилось. Приобретенная в начале 2018 года подлинная литография XIX века, которая нигде не опубликована, в своей основе, бесспорно, имеет литографию Дюрана. Однако при внимательном сличении двух литографий заметны отличия. Деревянная церковь с колокольней на обеих литографиях одна и та же, те же сарайчик перед храмом и высокое дерево справа, даже пасущиеся овцы присутствуют на обоих изображениях. Но на втором людей нет, точка съемки несколько иная, да и овцы ушли в другое место!
-
Три версии
Возможны три варианта. Первый таков: попавшая в музей литография является еще одной работой Дюрана, который мог делать несколько зарисовок одного и того же места. Второй вариант: это литография другого художника, использовавшего работу Дюрана до внесения туда стаффажных фигур. Наконец, вариант третий и, пожалуй, наиболее вероятный – неизвестный художник позаимствовал пейзаж Дюрана, несколько изменив второстепенные детали первоначального изображения. Окончательной ясности во всем этом пока нет.
Автор: Николай Фролов
Французский художник открыл старое Малышево
Просмотры:
Обсуждение