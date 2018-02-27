Вирусный конъюнктивит: профилактика и лечение

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Морозная болезнь
Беспокоит зуд и жжение в глазах, краснота и слезоточивость? Убедитесь, что это не вирусный конъюнктивит. Заразится им можно в любое время года, но в сильные морозы вероятность подхватить инфекцию выше в несколько раз.
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Симптомы
– Симптомы вирусного конъюнктивита на первых этапах очень схожи с обычной усталостью глаз, – делится врач-окулист Мария Жукова. – Основное отличие – болезненность и гнойные выделения. И в первом, и во втором случае возникают покраснение, слезоточивость и раздражение.
Уставшие глаза Вирусный конъюнктивит Покраснение Покраснение Слезоточивость Слезоточивость Усталость Выделения Зуд и боль
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Первая помощь
Мария Жукова, врач-окулист:
Промойте глаза отваром ромашки, теплого чая или антисептиком для глаз. Если под рукой нет никаких средств, воспользуйтесь обычной кипяченой водой. Возьмите для каждого глаза отдельный ватный диск. Не промывайте оба глаза одним тампоном из гигиенических соображений. Это поможет предотвратить распространение инфекции на здоровый глаз.
Если в арсенале есть капли с эффектом «натуральная слеза», то воспользуйтесь ими. Капли облегчат состояние на некоторое время, снимут зуд и очистят глаза. Однако советую при первой возможности обратиться за квалифицированной медицинской помощью. Врач назначит индивидуальное лечение и проследит за течением болезни.
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Лекарства без вреда для здоровья
Цены на препараты от конъюнктивита колеблются от 16 до 1000 рублей. Зачем платить больше, если с инфекцией могут справиться бюджетные средства? Перед покупкой лекарства расспросите сотрудника аптеки про аналоговые препараты российского производства. Как правило, разница в цене между отечественной и зарубежной продукцией колеблется в несколько раз.
При выборе лекарства откажитесь от советов друзей и знакомых. Их личный опыт в вашем случае может быть не только бесполезным, но и вредным.
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Простой способ не подхватить конъюнктивит
Не используйте чужую косметику: тени, тушь, подводку и карандаши для глаз.
Одевайтесь по сезону и держите голову в тепле, чтобы не подхватить простуду. Конъюнктивиту подвержены люди со слабой иммунной системой.
Соблюдайте правила личной гигиены. Умывайтесь утром и вечером, следите за гигиеной рук в течение дня. Не прикасайтесь к глазам грязными руками.
Помните, что при возникновении какого-либо недуга стоит немедленно обратиться ко врачу. И не пробовать заниматься самолечением.
Вирусный конъюнктивит: профилактика и лечение
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