Как ухаживать весной за домашними джунглями

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Практические советы опытного цветовода
Наталья Павлова из города Мурома превратила свой обогреваемый балкон в оранжерею. На 5 квадратных метрах у нее произрастают около полусотни цветущих и декоративно-лиственных растений. Она делится с нашими читателями своими знаниями по уходу за комнатными цветами весной.
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Вода и еда для олеандра
Олеандр – это средиземноморский пышно цветущий кустарник. Любит солнце и обильный полив. Спокойно переносит перепады температур и сквозняки. В период цветения – с марта по октябрь – нуждается в постоянной подкормке. Раз в десять дней поливаю свои олеандры разведенным в воде универсальным удобрением для комнатных растений.
Размножается олеандр черенкованием. Причем на черенки надо срезать только одревесневшие веточки растений. Лучше всего они укореняются именно в марте-апреле.
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Формирование кроны пахистахиса
Пахистахис – тропическое растение. Оно произрастает в Южной Америке и Восточной Индии. Главное для него – свет, тепло и влажность. После зимовки цветок обрезают для формирования кроны или прищипывают боковые побеги.
Зимой в период покоя полив умеренный – 1-2 раза в неделю, по мере высыхания почвы. С марта растению требуется обильный полив. Почва должна быть всегда влажной. Тем не менее застаивания воды допускать нельзя.
Во время цветения необходимо подкармливать пахистахис. Особенно хорошо цветок реагирует на комплексное удобрение для цветов.
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Чистота и опрыскивание для кислицы фиолетовой
Очаровательное растение с листиками, похожими на бабочек, и нежными цветами. Житель лиственных лесов средней полосы Европы и России. Кислица – чистюля. Когда подсохшие листики и цветочки сразу убираю, мне кажется, растение веселее растет.
Цветок требует равномерного полива и опрыскивания весной и летом. Подкормка комплексным удобрением во время цветения каждые 2-3 недели.
Корни кислицы поверхностные, глубоко в землю не уходят. Поэтому земля для кислицы нужна рыхлая. Горшок – небольшой. Дренаж – обязательно.
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Тень и влажность для кротона
Пестролистное растение из Малайзии и Восточной Индии. Оно еще известно под названием кодиеум. Насчитывается около 17 разновидностей кротона. Многие из них очень хорошо себя чувствуют в комнатных условиях.
У меня, по-видимому, кротон аукуболистный. Тенелюбивое растение с неравномерной окраской. Листья узкие, с волнистыми краями. С весны увеличиваю полив кротона и начинаю подкармливать его комплексным удобрением раз в 2 недели.
Кротону требуется повышенная влажность воздуха. Опрыскиваю его каждый день и раз в 2 недели протираю листья влажной губкой.
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Кливия в ожидании отдыха
Кливия принадлежит к семейству амариллисовых. В природных условиях она произрастает в субтропических лесах Южной Африки. В наших квартирах цветет кливия обычно в феврале – начале марта. В период роста и цветения удобряю ее раз в 2 недели универсальным удобрением для комнатных цветов.
Кливия не любит большой влажности почвы. Поэтому поливаю её только после того, как подсохнет земляной ком. Излишки воды из поддона сразу выливаю, чтобы корни кливии не загнивали. Влажность воздуха для кливии не важна. Опрыскивать её не требуется. Раз в две недели протираю пыль с листьев влажной губкой.
Как растение отцветет, срежу цветонос и поставлю растение в тенистое прохладное место на отдых. Перестану подкармливать и сокращу полив до одного раза в месяц. Через несколько месяцев кливия должна выбросить новый цветонос.
Автор: Татьяна Лысова
Фото: Наталья Павлова
Как ухаживать весной за домашними джунглями
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Дельные советы и фотки такие яркие и сочные!:-)
Хотелось бы услышать советы, как пересадить растения из одного горшка в другой. Например, кактус обзавелся кучей деток и уже не помещаются в свой горшок. И другое растение тоже. Деревце.
Что нужно купить? Какой грунт. Какую землю. Как пересдать безболезненно.
Следующий материал о комнатных растениях обязательно посвятим пересадке.