Жизнь после работы: разбавь недельную рутину!

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Спектакль в кино
Видеоверсия спектакля “Женщина, не стоящая внимания”
Где: Киномакс-Буревестник
Когда: 28 февраля в 19.00
Сколько стоит: 450 руб.
Зачем: если вам нравятся шутки Оскара Уайльда и не пугают субтитры, обязательно посмотрите новый спектакль от Доминика Дромгула, бывшего художественного руководителя лондонского театра “Глобус”. По сюжету молодая американка, английский лорд и невинный юноша становятся гостями достаточно странного домашнего приёма. А ещё есть загадочное письмо. А ещё – женщина, живущая по соседству, скрывающая старый секрет…
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Блокбастер от Marvel
Фильм “Черная пантера”
Где: Киномакс-Буревестник, РусьКино
Когда: с 26 февраля
Сколько стоит: от 350 руб.
Зачем: “Черная пантера” – это шикарный экшн с хорошими шутками и самыми современными спецэффектами. Каждый цент из 200 миллионов долларов бюджета потрачен на то, чтобы вы не скучали. Действие картины разворачивается после событий, рассказанных в фильме «Первый мститель: Противостояние». По сюжету главный герой Т’Чалла возвращается домой в изолированную страну Ваканду, чтобы унаследовать трон. Но вместо спокойного правления его ожидает борьба со старым врагом.
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Симфонии Моцарта
Концерт “Весенние ритмы”
Где: Владимирская областная филармония
Когда: 1 марта в 18.30
Сколько стоит: 350 руб.
Зачем: если вы никогда не слышали Моцарта в исполнении камерного струнного оркестра – не упустите этот шанс! Солировать будут наша землячка Ирина Фридман и виртуозный пианист Владимир Петров. Если вы искушённый в классической музыке слушатель, приходите поздравить худрука оркестра Александра Сонина. Концерт посвящён его 60-летию.
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Опера во Владимире
“Гала-концерт трёх басов”
Где: Владимирская областная филармония
Когда: 2 марта в 18.30
Сколько стоит: от 450-900 руб.
Зачем: под аккомпанемент Владимирского русского оркестра выступят выдающиеся басы нашего времени, звезды лучших оперных театров мира. Солисты Большого Руслан Розырев и Федор Тарасов, солист Московского театра “Новая опера” Андрей Фетисов исполнят самые знаменитые арии Федора Шаляпина. Концерт проходит в рамках Шаляпинского фестиваля.
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Дикая милота
Контактный зоопарк
Где: ТЦ “Крейсер”
Когда: всю неделю с 10.00 до 21.00
Сколько стоит: от 100 до 200 руб.
Зачем: сможете погладить кроликов, зайцев, белок, енотов, обезьянок, африканских ёжиков и павлинов. В будний день посещение обойдётся вам в два раза дешевле. Для детей до трёх лет вход бесплатный.
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