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Сто один постный салат из картошки

Простые и доступные рецепты наших бабушек

  1. Простые и доступные рецепты наших бабушек

    Сварите или запеките обычную картошку. Добавьте к ней несколько постных продуктов. Заправьте уксусом, соевым соусом или растительным маслом (в разрешенные дни поста). И каждый день у вас на столе будет новый салат.

    Не верите? Посмотрите подборку рецептов наших бабушек и убедитесь, как это вкусно и просто.

    Фото: iamcook.ru

  2. По-суздальски с грибочками и солеными огурцами

    Нам понадобятся (на 4 порции): картофель отварной – 3-4 шт., огурцы соленые – 2 шт., грибы маринованные (или соленые) – 100 г, зелень укропа и петрушки – 1 пучок, лук зеленый – 2-3 шт., масло растительное, перец черный молотый – по вкусу.

    Маринованные грибы и соленые огурцы нарежьте кубиками. Картофель, сваренный в «мундире», почистите и нарежьте также кубиками. Смешайте с огурцами и грибами. Зелёный лук, укроп и петрушку измельчите и добавьте в салат. Поперчите, заправьте растительным маслом и перемешайте.

    Этот салат вошел в «Гастрономическую карту Владимирской области». Гостей Суздаля потчуют им за 370 рублей. А дома он получится в 5 раз дешевле.

    Фото: mulitik.ru

  3. По-владимирски: теплый со свежими огурчиками

    Нам понадобятся (на 2 порции): картофель (крупный) – 3 шт., огурцы свежие – 2 шт., лук репчатый (средний) – 1 шт., соль, масло растительное нерафинированное – по вкусу.

    Очистите свежий картофель и нарежьте на кубики. Почему нарезаем до варки? Потому что, во-первых, сварится очень быстро; во-вторых, хорошо сохранится форма.

    Пока картошка варится, огурчики также нарежьте кубиками. Мелко нашинкованный лук ошпарьте кипятком, чтобы исчезла горечь.

    Готовый картофель откиньте на дуршлаг, чтобы стекла вода. И сразу смешайте овощи в миске и посолите. Пока еще теплый, салат сразу подают на стол.

    Главный секрет этого салата заключается в том, что заправляется он исключительно ароматным нерафинированным маслом.

    Фото: gastronom.ru

  4. Винегрет по-муромски

    Нам понадобятся (на 2 порции): картофель – 2 шт., свекла – 1 шт., лук репчатый – 1 шт., масло растительное – 30 мл, хрен тертый – 1,5 ч. ложки, уксус яблочный – 0,5 ч. ложки, чеснок – 1 долька, соль.

    Сварите картофель и свеклу. Остудите их, очистите и нарежьте кубиками. Лук также нарежьте кубиками и слегка обжарьте на сковороде в разогретом растительном масле.

    Соедините вареные овощи и обжаренный лук. Добавьте уксус, измельченный чеснок, соль и хрен. Аккуратно все перемешайте.

    Украсьте готовый салат горчицей в зернах, свежей зеленью и подавайте к столу. Особенно вкусно такое блюдо в дуэте с маринованными или солеными огурчиками.

    Фото: russianfood.com

  5. По-меленковски с капусточкой

    Нам понадобятся (на 3 порции): картофель – 5-6 шт., квашеная капуста – 200 г, лук репчатый – 1 шт., соль, масло растительное – по вкусу.

    Отварите  картофель в мундире. Остудите его, почистите и нарежьте кубиками. Мелко нарежьте лук. В миску смешайте картофель, лук и квашеную капусту. При необходимости посолите и заправьте салат растительным маслом. Украсьте зеленью.

    Фото: gotovim-doma.ru

    Автор: Татьяна Лысова
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Обсуждение 1

  • Елена:
    27.02.2018 в 20:56

    Как же просто и очень вкусно!я обожаю простецкие бабушкинские салатики!но масло,если мазать растительным маслом должно быть действительно пахучим и свежим!вот тогда будет объеденье!:-)

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