Продолжаем пост в отречении от суетного

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Календарь второй недели воздержания
Наступила вторая неделя Великого поста. В это время не рекомендуется предаваться разгульному веселью и суетным развлечениям. Верующие стараются не смотреть телевизор, не играть в компьютерные игры, не ходить в кино и театры. Посещение концертов духовной музыки, наоборот, поощряется.
Верующие серьезно ограничивают себя в пище до 7 апреля. Под полным запретом мясные и молочные продукты. Также запрещены яйца и все блюда из них, в том числе выпечка.
Употребляйте свежие овощи и фрукты, постный хлеб, орехи, бобовые, каши, мед. Эти продукты помогут без вреда для здоровья выдержать все тяготы, которые вы накладываете на себя ради веры. Соблюдая пост, нужно пить побольше жидкости — морсы, кисели, фруктовые (лучше натуральные) соки. В воскресные дни также разрешается выпить немного вина.
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26 февраля – сухоядение
Примерное меню
Завтрак: ржаные хлебцы с ломтиками авокадо, рукколой и кедровыми орешками
Обед: салат из моркови и сельдерея, заправленный соевым соусом, хлеб.
Ужин: салат из огурцов с яблоком, зеленью и чесноком, заправленный лимонным соком, хлеб
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27 февраля - горячая пища без масла
Примерное меню
Завтрак: каша ячневая с тыквой
Обед: суп гороховый
Ужин: картофельный салат с квашеной капустой
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28 февраля - сухоядение
Примерное меню
Завтрак: два ломтика постного хлеба с витаминной смесью (измельченные орехи, сухофрукты и лимон в меду)
Обед: салат из авокадо, помидоров, рукколы с семечками подсолнечника, заправленный уксусом
Ужин: салат из свеклы и яблок с грецкими орехами, заправленный лимонным соком
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1 марта - горячая пища без масла
Примерное меню
Завтрак: каша кукурузная, салат из помидоров и болгарского перца
Обед: щи из свежей капусты
Ужин: макароны с овощами и зеленью
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2 марта - сухоядение
Примерное меню
Завтрак: два бутерброда из редиса с измельченными орехами с соевым соусом
Обед: салат из моркови с яблоками и черносливом, заправленный лимонным соусом
Ужин: салат из огурцов, капусты пекинской, авокадо, заправленный уксусом
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3 марта - горячая пища с растительным маслом
Примерное меню
Завтрак: блины на минералке с вареньем или медом
Обед: овощной суп с фасолью
Ужин: каша пшенная, овощное рагу
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4 марта - горячая пища с растительным маслом
В это воскресенье совершается церковная служба в честь святителя Григория Паламы, архиепископа Фессалоникийского, жившего в XIV веке. Византийский богослов, создатель философского обоснования практики православного аскетизма. Это один из самых почитаемых учителей церкви.
Примерное меню
Завтрак: картофельные оладьи с квашеной капустой, грибной или томатный соус
Обед: борщ постный, хлеб
Ужин: постный плов с сухофруктами
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Пост в кафе города Владимира
В помощь постящимся некоторые кафе города Владимира составляют специальное меню.
«То-то пицца» предлагает своим посетителям овощные салаты, постный борщ, гречневую лапшу, плов с сухофруктами и даже апельсиновый пирог.
Кафе «Мятная сова» угощает постящихся корейскими салатами, чечевичным супом, овощными шашлычками и банановым рулетом.
В «Автосуши» и «Автопицце» в ассортименте лапша, рис, роллы и пицца с овощами.
Находкой для соблюдающих Великий пост станут вегетарианские кафе VEGGIE BRO и «Иван-да-чай». В меню стейки из тофу и сейтана, табуле с булгуром и фалафель. А еще много-много необычных десертов.
Автор: Татьяна Лысова
Продолжаем пост в отречении от суетного
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Роскошное меню!а переведите,пожалуйста,что такое:стейки из тофу и сейтана…табуле с булгуром и фалафель?классные названия:-),но ничего не понятно!:-)
Тофу – соевый сыр, сейтан – заменитель мяса из пшеничного белка, табуле – название салата, булгур – крупа из пшеничных зерен, обработанных кипятком, фалафель – фрикадельки из нута, а нут – вид гороха, турецкий горох. Вот сколько интересного для постящегося можно взять из восточной кухни:))