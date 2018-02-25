Тимофей Копылов: «В спорте мальчик должен сделать свой выбор, а не родительский»

«Бокс – это хороший вид спорта. Это в первую очередь решительность. Здесь вместо того, чтобы уклониться от удара, тебе приходится идти на удар. Есть классный фильм «Малышка на миллион», Клинт Иствуд там прекрасно рассказал про бокс».

Будущих Поветкиных и Лебедевых тренируют в спортивном центре «Молодежный» по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 41-б.