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Тимофей Копылов: «В спорте мальчик должен сделать свой выбор, а не родительский»

Чем заняться ребёнку во Владимире

  1. Голосистый эксперт

    Тимофей Копылов, примерный отец и финалист шоу «Голос»: «Навязывать сыну свой выбор спортивной секции не нужно. Главное – помочь ребенку понять, чего он хочет, к чему предрасположен. Подвижным и активным детям подойдут единоборства. Более усидчивым – шахматы. С другой стороны, если ребенок, грубо говоря, раскормленный, то в борьбе ему явно будет лучше, чем в плавании».

    Фронтмен «Рекорд Оркестра» помогает подобрать подходящее занятие для юного атлета.

  2. Порхай, как бабочка, и жаль, как пчела!

    «Бокс – это хороший вид спорта. Это в первую очередь решительность. Здесь вместо того, чтобы уклониться от удара, тебе приходится идти на удар. Есть классный фильм «Малышка на миллион», Клинт Иствуд там прекрасно рассказал про бокс».

    Будущих Поветкиных и Лебедевых тренируют в спортивном центре «Молодежный» по адресу: г. Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 41-б.

  3. Танцуй, пока молодой!

    «Мужчина должен веселить женщину. Это одно из его предназначений. Конечно, девушке и жене будет приятно танцевать с человеком, которому медведь на ноги не наступил. Своего сына я бы в танцы не отдал – тусовка там, на мой взгляд, такая сомнительная (смеется). Но если ребенок сильно хочет – пожалуйста».

    Если миссия вашего ребенка – взрывать танцпол, его ждут в танцевально-спортивном клубе «Баланс» (Арт-Дворец) во Владимире на улице Северной, д. 2а.

  4. Играй, как Бэкхем!

    «Футбол давно превратился из спорта в бизнес. Пора его перевести в любительский спорт, каким он и был изначально. А пока у нас есть прекрасные русские народные игры, которые развивают ребенка не меньше. Отдавать мальчика в футбол я бы не стал. В современных реалиях талант может не пробиться. А пробьется тот, у которого папа богаче».

    И все же если ваш сын грезит финалом Лиги чемпионов, приходите в спортивный центр «Молодежный»: Владимир, Октябрьский пр-кт, д. 41-б

  5. Ставь мат!

    «Шахматы – это очень хорошо и нужно. Это мозги, решительность, логическое мышление. Я этот вид спорта полностью одобряю. Даже если сын не станет великим игроком, то приобретет много полезных для жизни навыков».

    Научить ребенка отличать гамбит от дебюта, цейтнот от цугцванга, а Карпова от Каспарова можно в ДЮСШ по шахматам № 2 в областном центре на Юбилейной, д. 56

     

  6. Стреляй в яблочко!

    «Я считаю, что каждый мальчик должен владеть оружием, знать, как оно устроено, и уметь им пользоваться. Для настоящего мужчины стрельба не должна быть шоком. Уметь стрелять – это очень круто».

    Снайперские качества развивают во владимирском Дворце детского и юношеского творчества на улице Мира, д. 8

  7. Научись защищать и защищаться!

    «Любые единоборства, особенно восточные – отлично. Они учат защищать себя и близких, принимать правильные решения, уничтожают лень. Правильные мысли взращивают в голове у детей».

    Каратэ шотокан и киокусинкай, дзюдо и рукопашный бой – все это можно изучить в спортивном центре «Милосердие и порядок» во Владимире на улице Юбилейная, 76.

    Автор: Юлия Митина
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