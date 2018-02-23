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Большие выходные: отдыхаем на всю катушку!

  1. Праздник для всех мужчин

    Мероприятия для самых разных мужчин. Успеть везде не удастся, но выбрать по вкусу – вполне.

    10.00 – официальное торжественное мероприятие на площади Победы во Владимире. Вас ждёт парад военной техники, показательные выступления разведроты ковровского гарнизона, полевая кухня.

    12.00 – в парковой зоне Дворца детского и юношеского творчества пройдут соревнования по кросс-кантри (гонки на велосипедах по пересечённой местности). Организаторы приглашают всех желающих. Редакция prizyv.ru рекомендует не кататься, если нет опыта и железного здоровья. А вот прогуляться и посмотреть на профи – пожалуйста!

    12.00 – на склонах Пужаловой горы в Гороховце пройдут тематические игры “Танковый бой”, “Ворошиловский стрелок”, “Полоса препятствий” и “Память шпиона”. Согреться можно будет солдатской кашей.

    16.00 – квест “Армейская академия” во владимирском батутном центре “Полет”. Задания рассчитаны на защитников самого разного возраста.

    18.30 – вечерний банкет в Доброграде. Организаторы обещают эпатажного ведущего, анимацию и фокусы для детей, а также концерт группы “Челси”. Решитесь поехать – уточните у организаторов наличие мест.

    20.00 – рок-вечеринка в баре «Другой». Выступать будет владимирская группа METAMORPHIS с большой сольной программой. Западное звучание, приятный вокал, позитивная публика.

  2. Добрая сказка

    Что: мультфильм “Карлик Нос”

    Где: социальный кинотеатр “Милосердие и порядок”

    Когда: 23-25 февраля в 13.30

    Сколько стоит: вход свободный

    Зачем: сказка Вильгельма Гауфа “Карлик Нос”, ожившая стараниями русских мультипликаторов, учит доброте, дружбе и умению не терять веру в себя при любых обстоятельствах. История юного Ганса, прошедшего путь от самовлюбленного неумехи до шеф-повара с золотым сердцем, обязательно понравится и взрослым, и детям.

  3. Снежное регби

    Что: чемпионат по регби

    Где: стадион “Северный” (г. Владимир, ул. 1-я Пионерская, 20)

    Когда: 24 февраля в 12.00

    Сколько стоит: вход свободный

    Зачем: регби, хоть и было придумано английскими джентльменами, до сих пор остается одним из самых суровых видов спорта. В нашем городе такие соревнования проходят впервые! Помимо владимирских регбистов, участие в турнире примут игроки из Вязников, Камешково, Иваново и посёлка Монино (Московская область).

    12.00 – начало турнира
    14.15 – второй круг турнира
    15.15 – награждение

    Фото: vk.com

  4. Концерт легендарного оркестра

    Что: концерт оркестра Гленна Миллера

    Где: Областной Дворец культуры и искусства

    Когда: 24 февраля в 18.00

    Сколько стоит: от 1350 руб.

    Зачем: для поклонников джаза и свинга концерт станет настоящим наслаждением. Американские музыканты сыграют всеми любимые хиты, начиная от “In the Mood” и заканчивая “Moonlight Serenade”.

    Фото: mixnews.lv

  5. Metallica с питерским акцентом

    Что: Metallica tribute

    Где: ресторан-пивоварня “Max Brau”

    Когда: 25 февраля в 19.00

    Сколько стоит: от 600 руб.

    Зачем: услышать вживую легендарные хиты “Metallica” – дорогого стоит! Каверы на все основные хиты для вас сыграет питерская команда “Uncle James”. Вот что пишут сами музыканты на своей страничке в соцсети: “Мы относимся к творчеству группы “Metallica” настолько скрупулезно и трепетно, насколько они сами этого не делают“.

    Фото: rockstarcafe.ru
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