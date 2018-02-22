Рыбацкие приметы: как не спугнуть удачу

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Хитрое дело
Выходные впереди. На мужской праздник гуляем три дня, на женский – четыре. Какой рыбак дома усидит? Никакой! Снасти собраны, мотыль куплен, бахилы, валенки – всё есть. Что ещё надо? Настрой душевный! Понимание, что всё сделал правильно, и все обстоятельства – за тебя. Как подчинить себе эти обстоятельства? Только ориентируясь на приметы. Рыбацкое счастье – дело хитрое, рыбаки – народ суеверный, поэтому приметы надо знать. Петр Петрович Соколов-старший (на фото – слева) из Владимира удит рыбу и зимой, и летом почитай уже полвека. Поэтому секреты рыбацкого везения и то, как его не спугнуть, знает досконально. К нему мы и обратились. Вот что он посоветовал.
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Побреетесь поcле
Друзья, бриться перед рыбалкой не рекомендуется. Хоккеисты перед игрой тоже забывают слоган рекламы «Жилетт – лучше для мужчины нет». Вот и рыбакам надо этого правила держаться. Петру Петровичу это делать легко – у него борода. Но и по молодости, утверждает он, когда мужская часть советского народа, морщась и чертыхаясь, скребла свои щёки «Невой» за 10 копеек, наш эксперт на рыбалку выходил небритый. Рыбе-то, конечно, всё равно, но для вас самих это лишняя гарантия успеха. Да и сами подумайте: на рыбалку выходят рано, а какой резон поутру маячить своей физиономией перед зеркалом в ванной? Никакого! Умыться – умойтесь. Зубы почистите обязательно. И хватит наводить красоту. Не на бал идёте.
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Про это
Уважаемые, мы про секс. Петр Петрович – человек интеллигентный, чуткий, однолюб и верный семьянин, поэтому вытянуть его на откровенный разговор по этому аспекту было трудно. Можно ли перед рыбалкой это самое или нельзя? Устав от нашей настырности, эксперт всё-таки сдался и очень корректно выдал такую формулу – записывайте: «Выполнение супружеского долга накануне рыбалки повышает вероятность богатого улова и, наоборот, те же действия в отношении сторонней женщины снижают интенсивность клева». А? Дипломат! Тактик! Вот что значит воспитание и культурная среда.
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Уходя - уходи
Уходить надо тихо. Без суеты. Предварительно ставить в известность сторонних людей – вот, мол, я какой, завтра на рыбалку еду! – не стоит. Скромность, друзья, не только украшает человека, но и гарантирует успех. Ваши родные, безусловно, будут знать, что «папа собрался за окушком». Но Боже их упаси желать вам богатого улова, хорошей поклёвки и чего-то подобного. Дело будет безнадёжно испорчено. Так что инструктируйте близких людей заранее. И ещё. Забыли что – лучше не возвращаться. Если, конечно, это не что-то жизненно важное.
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Не жадничайте!
Приехали на водоём. Лунку просверлили, как полагается. До первой пойманной рыбёшки подсачек в воду опускать нельзя. Почему, почему… Примета такая, и всё. Дальше. Первую поймали, особенно если мелкий экземпляр – лучше отпустить. Не жадничайте. Эту отпустите – другие подвалят: вы же добрый, а мотыль такой жирный!
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Тишина должна быть на рыбалке
Плохая примета: сорвалась первая рыбка – плохо. Рыбалка вряд ли будет удачной. Но не отчаивайтесь! Это же не теорема Пифагора, бывает, и не срабатывает. На рыбалке нельзя ссориться с другими рыбаками и вообще ведите себя поскромнее. Даже мысленно: не надо прикидывать в уме, сколько удастся поймать, как жена будет рада вашему улову и так далее. Говорят, большие деньги любят тишину, приличный улов – тоже. Если всё-таки поймали крупную рыбину, ведите себя солидно. Не надо хвалиться перед окружающими, если сами не спросят. Потерпите до дома. Пётр Петрович терпит, и нам велит.
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Ври в меру
А вот дома можно – и даже нужно! – слегка преувеличить свой успех. Дома – это не обязательно перед женой и детьми, мужики в гараже тоже благодарная аудитория. Сообщите, какой монстр сорвался у вас с удочки (морда в лунку не пролезла!). Как долго ждали вы поклёвки, боясь пошевелиться. Какое удачное место нашли. И вообще можете слегка приукрасить. Рыбалка – как без этого! На будущем улове ваши слова не скажутся. Но меру всё же знать надо. А то сочтут вас вралем, и потом если действительно подвернётся большая удача – кто поверит?
Автор: Матвей Кузьмин
Рыбацкие приметы: как не спугнуть удачу
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Обсуждение 1
“Вот что значит воспитание и культурная среда”.
автору – респект)))))))))))))))))))))