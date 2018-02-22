Рыбацкие приметы: как не спугнуть удачу

Друзья, бриться перед рыбалкой не рекомендуется. Хоккеисты перед игрой тоже забывают слоган рекламы «Жилетт – лучше для мужчины нет». Вот и рыбакам надо этого правила держаться. Петру Петровичу это делать легко – у него борода. Но и по молодости, утверждает он, когда мужская часть советского народа, морщась и чертыхаясь, скребла свои щёки «Невой» за 10 копеек, наш эксперт на рыбалку выходил небритый. Рыбе-то, конечно, всё равно, но для вас самих это лишняя гарантия успеха. Да и сами подумайте: на рыбалку выходят рано, а какой резон поутру маячить своей физиономией перед зеркалом в ванной? Никакого! Умыться – умойтесь. Зубы почистите обязательно. И хватит наводить красоту. Не на бал идёте.