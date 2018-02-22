Покупаем правильный подарок сыну на 23 февраля

Выбрать хороший подарок на 23-е – квест для любых родителей. Благодаря Интернету и рекламе на детских телеканалах, версии ребёнка о желаемом презенте меняются чуть ли не каждый день. Сегодня сын хочет часы с Дартом Вейдером, завтра – полноразмерную пластиковую модель АК-47. А за день до праздника, увидев в магазине джип на управлении, уже ни о чём другом думать не хочет.

Родители же стремятся и порадовать чадо, и сделать подарок, который не будет забыт через пару дней. А ведь ещё и польза должна быть какая-то! Редакция prizyv.ru предлагает выслушать советы знатока детских душ из центра психологического консультирования “Эго”.

Многие родители сегодня ведут детей в магазин, чтобы они выбрали себе подарок сами. Заранее обговаривается бюджет, точнее, его пределы. В этом подходе есть много подводных камней. Главный – если ребёнок выбрал ту или иную игрушку, вам придётся её купить. Даже если это жуткая маска монстра или маузер с корочками сотрудника ЧК (есть и такое!). Психологи советуют в этой ситуации ни в коем случае не отказывать, но предлагать посмотреть все ряды с игрушками “на всякий случай”. В таких гипермаркетах, как “Глобус”, выбор очень велик, так что есть все шансы найти что-то ещё.

Марина Пикуль, детский психолог

“Главный критерий выбора: игрушка должна, прежде всего, удивлять и радовать ребенка. Она не сможет увлекать его 365 дней в году, но тут самое главное – первое впечатление. Поэтому и надо дарить именно то, что дети просят. Конечно, если выбранный ребёнком подарок не несет угрозы и подходит по возрасту. Поверьте, даже трехлетние крохи в состоянии сообщить, какие именно вещи им хочется, а уж школьники и подавно. Пытаться всё решить за них, исходя из взрослых соображений, не стоит”.

Автор: София Шепеля

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