Тест: что вы знаете о Муроме?

В каком году впервые упоминается Муром в древнерусской «Повести временных лет»?
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На какой реке расположен Муром?
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Какое популярное хлебобулочное изделие первоначально производилось в Муроме?
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Какой объект городского благоустройства первым во Владимирской губернии появился в Муроме?
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Кто из известных художников-портретистов родился и жил в Муроме?
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В день памяти каких муромских святых отмечается всероссийский День семьи, любви и верности?
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Сколько экспонатов насчитывает коллекция Муромского историко-художественного музея?
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Какое культурное заведение Мурома имеет уникальный для Владимирской области 4-ярусный зрительный зал?
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Какой монастырь Мурома является старейшим во Владимирской области?
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В каком году муромский мост в результате всероссийского интернет-голосования назван «Самым красивым мостом России»?
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Что изобрел уроженец Мурома Владимир Зворыкин?
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Достопримечательностью какого парка является памятник Илье Муромцу?
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Кто из летчиков - Героев Советского Союза, первым совершивший «огненный таран», жил и учился в Муроме?
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О какой муромской продукции идет речь в исторической хронике Великой Отечественной войны: «Илья Муромец» разгромил бронепоезд «Адольф Гитлер»?
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Какой фильм советский режиссер Глеб Панфилов НЕ снимал в Муроме?
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Обсуждение 1
Есть!14 из 15!не зря детство и юность прожила и проучилась в Муроме!:-)как снова побывала…