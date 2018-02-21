Тест: что вы знаете о Муроме?

В каком году впервые упоминается Муром в древнерусской «Повести временных лет»? 862 1023 1157 Правильно! Неправильно! -

На какой реке расположен Муром? Клязьма Волга Ока Правильно! Неправильно! -

Какое популярное хлебобулочное изделие первоначально производилось в Муроме? Калач Пряник Крендель Правильно! Неправильно! -

Какой объект городского благоустройства первым во Владимирской губернии появился в Муроме? Канализация Водопровод Электростанция Правильно! Неправильно! -

Кто из известных художников-портретистов родился и жил в Муроме? Илья Репин Иван Куликов Борис Кустодиев Правильно! Неправильно! -

В день памяти каких муромских святых отмечается всероссийский День семьи, любви и верности? Крестителей Мурома — князя Константина и чад его Михаила и Феодора Благоверных Петра и Февронии Муромских Русских князей Бориса и Глеба Правильно! Неправильно! -

Сколько экспонатов насчитывает коллекция Муромского историко-художественного музея? 15 000 29 000 60 000 Правильно! Неправильно! -

Какое культурное заведение Мурома имеет уникальный для Владимирской области 4-ярусный зрительный зал? Дворец культуры имени 1100-летия города Дом культуры железнодорожников Дом культуры «Вербовский» Правильно! Неправильно! -

Какой монастырь Мурома является старейшим во Владимирской области? Свято-Троицкий женский монастырь Благовещенский мужской монастырь Спасо-Преображенский мужской монастырь Правильно! Неправильно! -

В каком году муромский мост в результате всероссийского интернет-голосования назван «Самым красивым мостом России»? 2013 2015 2017 Правильно! Неправильно! -

Что изобрел уроженец Мурома Владимир Зворыкин? Радио Телеграф Телевидение Правильно! Неправильно! -

Достопримечательностью какого парка является памятник Илье Муромцу? Парк «Молодёжный» Парк культуры и отдыха "Окский парк" Парк им 50-летия Советской власти Правильно! Неправильно! -

Кто из летчиков - Героев Советского Союза, первым совершивший «огненный таран», жил и учился в Муроме? Виктор Талалихин Николай Гастелло Григорий Николаев Правильно! Неправильно! -

О какой муромской продукции идет речь в исторической хронике Великой Отечественной войны: «Илья Муромец» разгромил бронепоезд «Адольф Гитлер»? Бронепоезд Самолет-бомбардировщик Артиллерийская пушка Правильно! Неправильно! -