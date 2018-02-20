Точечный массаж для улучшения иммунитета от фитнес-эксперта Сергея Сафонова

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Эффективный и безопасный способ для всех
Точечный массаж не имеет противопоказаний и доступен абсолютно всем. Он поможет вам укрепить иммунитет и создать эффективную защиту от вирусных заболеваний. Призер этапа Кубка мира по плаванию на открытой воде, мастер спорта Сергей Сафонов из города Владимира показывает, как правильно это делать.
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Основные правила выполнения массажа
Надавите на кожу в указанной зоне указательным или средним пальцем (можно сразу двумя). Делайте вращательные движения, как будто что-то вкручиваете. 9 раз в одну сторону (по часовой стрелке), затем 9 раз в другую (против часовой стрелки).
На точку 3 (зону сонной артерии) не надавливайте сильно, чтобы не перекрыть поток крови. На точку 4 нажимайте только сверху вниз.
На точки, расположенные симметрично, можно воздействовать обеими руками одновременно или по очереди – как вам удобно.
Необходимо массировать все точки – с 1-й по 9-ю, не пропуская ни одной. Иначе не получите эффекта в полном объеме.
Для профилактики простудных заболеваний массаж рекомендуют делать 1-2 раза в день, во время эпидемий ОРВИ – 4 раза в день. Во время заболевания массаж проводят каждые 1,5 – 2 часа.
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Укрепляем дыхательный аппарат
Точка 1 связана со слизистой оболочкой трахеи, бронхов, а также с костным мозгом. При массаже этой точки уменьшается кашель, улучшается кроветворение.
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Повышаем сопротивляемость организма
Точка 2 связана со слизистой оболочкой нижних отделов глотки, гортани, а также с тимусом (вилочковой железой), регулирующим иммунные функции организма. Массаж этой точки повышает сопротивляемость инфекционным болезням.
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Регулируем кровоснабжение
Точки 3 связаны со слизистой гортани, глотки, с каротидным гломусом и щитовидной железой. При воздействии на эти зоны регулируется химический и гормональный состав крови, улучшается голос, исчезает охриплость.
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Поднимаем тонус
Точки 4 связаны со слизистой оболочкой задней стенки глотки, гортани и верхним шейным симпатическим нервным узлом, который регулирует деятельность всех сосудов головы, шеи и туловища. Нормализуется вегетососудистый тонус. Проходят головные боли и головокружения.
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Нормализуем работу сердечно-сосудистой системы
Точка 5 расположена в области VII шейного и I грудного позвонков. Она связана со слизистой оболочкой трахеи, глотки, пищевода, а главное – с нижним шейным симпатическим нервным узлом. Массаж этой точки нормализует деятельность сосудов, сердца, бронхов, легких.
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Развиваем слух
Точки 6 связаны со слизистой среднего уха, вестибулярным аппаратом. При воздействии на эти зоны перестают болеть уши, улучшается слух, ускоряется развитие речи, предупреждается заикание и уменьшаются головокружения в транспорте, на качелях.
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Повышаем работоспособность
Точки 7 связаны со слизистыми лобных пазух решетчатых костей носа, а также лобными отделами мозга. Уменьшается головная боль, проходит косоглазие. Улучшается память, внимание, работоспособность.
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Улучшаем настроение
Точки 8 связаны со слизистыми оболочками гайморовых пазух и полости носа, а также со стволовыми структурами мозга и гипофиза. Эти зоны можно назвать “зонами жизни”. При воздействии на них дыхание становится свободным. Улучшается настроение, поведение, характер, нормализуется рост и вес.
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Стимулируем работу всего организма
Воздействие на зоны рук (точка 9) приводит к нормализации многих функций организма и усиливает работу всех вышеперечисленных зон, стимулирует работу головного мозга и всего организма.
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Полезные советы от пловца и тренера
Еще несколько полезных советов для укрепления иммунитета от основателя владимирской школы плавания для взрослых Сергея Сафонова:
Автор: Татьяна Лысова
Фото и видео: Дмитрий Киреев
Точечный массаж для улучшения иммунитета от фитнес-эксперта Сергея Сафонова
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Обсуждение 6
Обычно прошу коллег потыкать
Классный парень!
Точечный массаж,его нужно тренироваться делать!по 9 раз довольно трудно!но по пробобовать хочу,часто мучает голова!спасибо за полезные советы!
Физрук рассказывает как развить слух нажатием на две точки. Что за дичь?
Алексей Пугин! Китайской методике оздоровления человека через воздействие на определенные точки тела около 3000 лет назад. В 1979 г. профессор Алла Уманская в Московском медицинском институте им. Сеченова доказала эффективность китайской оздоровительной системы. На ее основе она разработала свой метод повышения сопротивляемости организма на воздействие неблагоприятных факторов окружающей среды. И даже получила на него патент. Так что эффективность точечного массажа подтверждена современными исследованиями. Жаль, что он не помогает от глупости и невежества
уже давно доказана эффективность данного вида массажа