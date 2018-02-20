Свеклу и морковь на борщ собираем у себя дома

Секрет выращивания зеленого лука на подоконнике многим знакомо с детства. Растение хорошо растет в любых условиях: и в банках с водой, и в пластиковой таре с грунтом. Мне лично второй вариант нравится больше: луковицы на воде частенько начинают подгнивать, источая специфический аромат. С грунтовыми у меня такого казуса ни разу не случалось.

В невысокие пластиковые контейнеры насыпаю керамзит в качестве дренажа, сверху – универсальный грунт. Слегка уплотнив землю, высаживаю в нее луковицы вплотную друг к другу, не заглубляя их в почву. Обильно поливаю — и все. Обычно сажаю проросшие луковицы, поэтому урожая долго ждать не приходится.

В качестве посадочного материала я использовала и крупный лук-севок, и обычный лук-репку. Из севка урожай, конечно, меньше — луковица быстрее истощается. Но перо, на мой вкус, мягче и нежнее. Кроме того, севок занимает меньше места при посадке. Зато крупная луковица дает больше зелени, перо у нее, как правило, крупнее, а получать урожай с нее можно дольше.

Чтобы всегда быть с урожаем, сажаю лучок регулярно — каждые 10 – 14 дней. Только сниму полностью урожай с первой «грядки», как поспевает зелень на следующей. И так круглый год.