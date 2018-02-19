Порадуйте своего мужчину ресторанным салатом

Порадовать мужчину в День защитника Отечества отличным ужином – святое дело! Свои таланты и тягу к экспериментам хозяйки чаще всего направляют на первые и вторые блюда. А вот салаты многие делают стандартные: оливье, селёдка под шубой, “Цезарь”, “Мимоза” и т.п.

Редакция prizyv.ru предлагает разнообразить праздничный стол оригинальным салатом, который вы сможете быстро приготовить сами. А шеф-повар ресторана “Burger” поможет сделать всё красиво и правильно.

Иван Шатохин, шеф-повар

“Есть распространенная ошибка, которую допускают хозяйки при приготовлении салатов к праздникам. Они стараются в них положить максимум продуктов, а затем еще и заливают получившуюся смесь майонезом, который полностью перебивает вкус продуктов. Это – неправильно. Чтобы вкус не пропадал, надо выбрать 3-4 основных ингредиента и “смиксовать” их таким образом, чтобы вкус каждого гармонировал между собой”

Отличным примером такого блюда является салат “Бургомистр”. Список ингредиентов не оставит равнодушным ни одного мужчину, любящего мясо: телячья вырезка, бекон, красный лук, горчичный соус… Салат подойдёт в качестве “разминки” перед основным блюдом, а может, и полностью заменить его. Всё зависит от размера порции.

Для салата “Бургомистр” вам потребуется:

Листья салата – 1 уп.

Телячья вырезка – 200 г

Болгарский перец – 1/2 шт.

Помидор – 1 шт.

Огурец – 1 шт.

Красный лук – 1 шт.

Бекон – 100 г

Соус для заправки: 1 столовая ложка майонеза и половина чайной ложки горчицы.

Автор: София Шепеля