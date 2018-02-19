Начинаем Великий пост с чистой воды и светлых помыслов

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Первая неделя воздержания
В первую неделю Великого поста рекомендуется особо строгое воздержание от пищи. Полностью исключаются мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. Все продукты животного происхождения. Однако гнаться за беспрекословным соблюдением церковных канонов не следует. Особенно начинающим.
Целью Великого поста в первую очередь является очищение души через избавление от греховных помыслов. Например, человек может отказаться от вредных привычек.
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19 февраля – только вода
В первый день поста принято воздерживаться от пищи. Рекомендуется только чистая вода.
Во время поста жидкости следует употреблять в необходимом для человека объеме.
Самое главное в эти дни – молитва. Без нее все ограничения сводятся к обычной диете.
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20 февраля - горячая пища без масла
Примерное меню
Завтрак: каша овсяная на воде, фрукты, орехи.
Обед: суп вермишелевый с овощами, гороховая каша.
Ужин: фруктовый салат, заправленный лимонным соком.
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21 февраля - сухоядение
Еда, приготовленная без применения огня, без растительного масла. Можно есть сырые или сушеные овощи, фрукты, мед, орехи, хлеб. Разрешено готовить салаты и заправлять их лимонным соком или уксусом.
Сухоядение в пост – это не отказ от жидкости. Для мирян позволен вода, чай, соки. Кофе же допускается только растворимый. Можно пить кисель, компоты. Запрещен прием спиртных напитков.
Примерное меню
Завтрак: два куска хлеба, намазанные медом и посыпанные измельченными орехами.
Обед: салат из сырой моркови и свеклы с чесноком, хлеб.
Ужин: салат из капусты с огурцами и сладким перцем, заправленный уксусом, хлеб.
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22 февраля - горячая пища без масла
Примерное меню
Завтрак: каша рисовая на воде, салат из огурцов и помидоров.
Обед: суп овощной, макароны с грибным соусом.
Ужин: салат из капусты с яблоком, заправленный уксусом.
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23 февраля - сухоядение
В дни сухоядения допустимы квашеные, маринованные, соленые овощи, если во время их приготовления не использовалось масло. Мирянам позволительны запеченные овощи, например, тыква, морковь, репа, картошка, кабачки и др. Также дозволены мороженые ягоды, зелень.
Примерное меню
Завтрак: фруктовый салат с овсяными хлопьями, заправленный лимонным соком.
Обед: салат из редиски с измельченными орехами, хлеб.
Ужин: салат из моркови с изюмом, хлеб.
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24 февраля - горячая пища с растительным маслом
Примерное меню
Завтрак: каша гречневая с грибами.
Обед: картофельные оладьи, икра из кабачков и баклажан.
Ужин: салат из редиски и моркови с соевым соусом или яблочным уксусом.
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25 февраля - горячая пища с растительным маслом
Примерное меню
Завтрак: каша кукурузная, лечо.
Обед: щи из свежей капусты, рисовые зразы с огурцами и томатным соусом.
Ужин: картофельный салат с грибами.
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Почем продукты для сухоядения во Владимире
Свежие овощи – от 23 руб./кг
Свежие фрукты – от 45 руб./кг
Орехи – от 550 руб./кг
Мед – от 450 руб./кг
Сухофрукты – от 450 руб./кг
Постный хлеб – от 25 руб./шт.
Автор: Татьяна Лысова
Начинаем Великий пост с чистой воды и светлых помыслов
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Обсуждение 1
Все так вкусненько выглядит! Недельки 2 можно продержаться на новизне.