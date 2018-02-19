Начинаем Великий пост с чистой воды и светлых помыслов

В первую неделю Великого поста рекомендуется особо строгое воздержание от пищи. Полностью исключаются мясные и молочные продукты (масло, сыр, творог, молоко), яйца. Все продукты животного происхождения. Однако гнаться за беспрекословным соблюдением церковных канонов не следует. Особенно начинающим.

Целью Великого поста в первую очередь является очищение души через избавление от греховных помыслов. Например, человек может отказаться от вредных привычек.