Пять трендов в маникюре

Ногти – это яркая деталь модного образа. Вместе с весенне-летними тенденциями в одежде и мейкапе дизайнеры выдают порцию новых направлений в маникюре. Я просмотрела фото с показов и выделила пять самых крутых трендов.
Металлик
Металлик – это мощная тенденция, которую легко проследить буквально во всем, начиная с одежды и обуви, заканчивая тенями для глаз. Ногти – не исключение. Дизайнеры предлагают спокойное серебро и роскошное золото. Если вы предпочитаете цвет, то тоже с металлическим сиянием.
Стразы и глиттер
Еще один ослепительный тренд – стразы и глиттер. Причем покрывать ими можно как весь ноготь (о, да!), так и точечно. Безудержная роскошь близка владимирским модницам. Весной и летом сиять можно абсолютно легально.
Анималистический принт
Зебр, леопардов и рептилий в этом жарком сезоне носим даже на ногтях – да здравствуют 90-е! Расцветку можно сделать природной, но дизайнеры пошли дальше и оставили только форму, залив ее яркими цветами.
Надписи на ногтях
Буквы на ногтях – что-то новенькое, да? Пишем целыми словами – на каждом ногте по букве или просто несвязные литеры, желательно на латинице. Отличная возможность выразить свою позицию или признаться в любви, написав имя своего единственного.
Ногти в тон теней
Раньше подбирали сумку в тон обуви, сейчас модно подбирать цвет лака для ногтей под тени для век. Игра становится все интереснее! Совпадение цвета или оттенков – это под силу только самым продвинутым модницам. Заметит не каждый, но знаток оценит!
Все, что нужно для модного маникюра (а также педикюра и не только) можно купить в одном месте. Открыла для себя отличный магазин “Индустрия красоты”. Делюсь:
Сеть магазинов “Индустрия красоты”
г.Владимир
пр-т Ленина, 14,
ул. Добросельская, д. 171Б
ТЦ «Алмаз», 1 Этаж
Я рассказала только о пяти самых ярких тенденциях в маникюре. По-прежнему актуальны пастельные и темные цвета. Красный и неон тоже с нами. А самое модное (всегда!) – аккуратные ухоженные ногти, пусть даже и без лака.
С любовью, МоднаЯ
Фото: maxmade.com.au
Обсуждение 5
Кууда катится мир… Хотя я видела во Владимире и похлеще извращения на ногтях
А мне нравится, не самое затратное средство самовыражения. Особенно круто смотрится зебра. У меня была, но вместо черного был фиолетовый
ТОлько что выяснила, что я самая модная!
Зеленый лак крутой!
Все новое, хорошо забытое старое… Ностальгируем в этом сезоне)