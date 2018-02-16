Печем блины круче, чем профессионалы

-
Таких блинов нет во владимирских кафе
Блинчики из моркови и бананов, шпината и рисовой муки, шоколадные с “Нутеллой” для сладкоежек… Такое вы точно не попробуете во владимирских кафе и ресторанах. Даже специализированных.
-
Морковные тортики с йогуртом и лесными ягодами
Нам понадобится: 2 спелых банана, одна морковь, яйцо, 1/4 ч. ложки молотой корицы, 150 мл йогурта, 2 ч. ложки жидкого меда или 2-3 финика, растительное масло, свежие или консервированные ягоды.
Морковь натрите на мелкой терке. Финики подержите в горячей воде 5-7 минут и удалите косточки. Положите в блендер очищенные и порезанные бананы, тертую морковь, яйцо, йогурт, финики (или мед), корицу и вымесите тесто.
Разогрейте на среднем огне 2–3 ст. ложки растительного масла и выпекайте «рыжие» блинчики по минуте с каждой стороны. Подавайте с йогуртом и свежими ягодами или с чем душа пожелает.
-
Зеленые оладьи из шпината
Нам понадобится: 100 г шпината, 100 г рисовой муки, 3 ст. л. льняного семени, 1 ст. л. разрыхлителя, 3 зубчика чеснока, 1 ч. л. измельченных пряных трав, растительное масло для жарки.
Залейте размолотые льняные семена 1 ст. л. воды и дайте им постоять 5 минут. Шпинат хорошенько промойте и просушите на бумажных полотенцах. Чеснок очистите. Смешайте в блендере шпинат, специи, лен, чеснок и 60 мл воды. Продолжая взбивать, добавьте муку, разрыхлитель и еще 60 мл воды.
Выпекайте, как и любые другие блинчики, на разогретой сковороде на маленьком огне с растительным маслом. Это займет чуточку больше времени, но позволит сохранить весенний зеленый цвет шпината. Подавайте в виде бургера: блинчик + хумус + лист салата + блинчик + хумус + ломтик помидора + блинчик.
-
Шоколадные блинчики с бананами и "Нутеллой"
Нам понадобится: 120 мл молока, 120 мл воды, 2–3 ч. ложки меда, 100 г овсяной муки, 1 ст. л. разрыхлителя, 3 ст. л. какао-порошка, 4 банана, банка шоколадно-ореховой пасты, растительное масло для жарки.
В одной миске перемешиваем муку с какао-порошком и разрыхлителем. В другой – молоко с медом. Постепенно, все время перемешивая, добавляем мучную смесь в молоко. При необходимости добавляем воду, чтобы получилась масса, по консистенции напоминающая сметану. Убираем в холодильник на час. Выпекаем на разогретой с растительным маслом сковороде по минуте с каждой стороны. Подаем с бананами и шоколадной пастой. Приятного аппетита!
Автор: Татьяна Лысова
Печем блины круче, чем профессионалы
Просмотры:
Обсуждение 4
С Нутеллой!!!!!!!!!!! Ура! Надо попробовать
Где сыр!
Со шпинатом надо попробовать, может похудею
Какие яркие блинчики,это восхитительно!так хочется все попробовать!:-)