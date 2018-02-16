Печем блины круче, чем профессионалы

Нам понадобится: 2 спелых банана, одна морковь, яйцо, 1/4 ч. ложки молотой корицы, 150 мл йогурта, 2 ч. ложки жидкого меда или 2-3 финика, растительное масло, свежие или консервированные ягоды.

Морковь натрите на мелкой терке. Финики подержите в горячей воде 5-7 минут и удалите косточки. Положите в блендер очищенные и порезанные бананы, тертую морковь, яйцо, йогурт, финики (или мед), корицу и вымесите тесто.

Разогрейте на среднем огне 2–3 ст. ложки растительного масла и выпекайте «рыжие» блинчики по минуте с каждой стороны. Подавайте с йогуртом и свежими ягодами или с чем душа пожелает.