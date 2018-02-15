Первый раз в первый класс: всё о подаче заявления в школу

Заявления в школу в областном центре начали принимать с 1 февраля. Официально их приём продлится до конца июня. Это для тех, чьи дети будут учиться в школе, прикрепленной к месту их прописки. Список учебных учреждений и закреплённых за ними районов – здесь. Отказать в приёме документов в “приписанной” школе вам не имеют права даже если свободных мест нет.

Для тех, кто определяет ребёнка в школу на иных основаниях – не по месту постоянной прописки – приём на оставшиеся места будет объявлен с 1 июля 2018 года.

Если в указанные сроки вы подать заявление не успели, не расстраивайтесь. Можно сделать это и в конце августа. Но, скорее всего, ребёнка определят уже не в тот класс, в который вам хочется, а в тот, где меньше учеников.