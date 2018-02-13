Никакой “химии”: кормим рассаду продуктами со своего стола

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Экоудобрения из подручных материалов
Огородники, желающие получать натуральные, экологически чистые овощи, применяют для подкормки рассады удобрения, которые изготовлены из домашних продуктов. Что можно для этого использовать и как делать все грамотно, нам расскажет опытный садовод-любитель из Владимира Юлия Дмитриевна Вдовиченко
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Основные правила подкормки рассады
– для рассады я покупаю землю в магазине. Она уже обеззаражена и достаточно насыщена питательными веществами. Поэтому при высаживании семян на рассаду никаких удобрений в грунт не вношу.
– перцам и томатам дополнительные подкормки потребуются только после образования второго листочка и пикировки.
– растворы домашних удобрений слабо концентрированы. Поэтому подкормки я делаю часто, каждые 7-10 дней, чередуя разные удобрения.
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Дрожжи – источник фосфора и азота
Пекарские дрожжи содержат большое количество фосфора и азота. Первый раз узнала и применила это средство я в прошлом году. И действительно заметила, что рассада при такой подкормке была значительно сильней, а взрослые растения в теплице лучше плодоносили. 1 чайную ложку дрожжей и 1 столовую ложку сахара развожу в 2 литрах теплой воды. Настаиваю 3-4 часа. Потом развожу этот раствор в ведре воды и поливаю под корень рассаду. Использовала только «живые» дрожжи, но мои соседки по саду успешно применяют и сухие.
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Калий из банановой кожуры
Банановые шкурки – это источник необходимого для рассады калия. Кожуру заливаю 1 литром теплой воды и настаиваю трое суток. Этим раствором 1-2 раза в месяц и поливаю рассаду.
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Вся польза – в яйце
Яичная скорлупа – просто кладезь необходимых для рассады веществ. Для приготовления подкормки беру скорлупки только сырых яиц. Мою их под проточной водой, а заливаю теплой. На скорлупки трёх-четырёх яиц беру один литр жидкости. Через 3-4 дня таким полезным настоем можно поливать рассаду.
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Лук для здоровья
Стакан луковой шелухи заливаю литром крутого кипятка. Настаиваю двое суток, процеживаю. Концентрат надо развести: взять одну часть настоя и три части воды. Это средство хорошо применять, если рассада выглядит вялой, а ее листья начинают желтеть.
Чтобы победить гниль и грибок, надо поливать настоем корни молодых растений. При борьбе с вредителями молодые саженцы обрабатывают путем опрыскивания.
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Кофе и чай для улучшения почвы
Очень популярные в нашей стране домашние удобрения – кофейная гуща и чайная заварка. С их помощью можно улучшить структуру почвы. Это средство отлично разрыхляет грунт и улучшает доступ кислорода к корневой системе растений.
Автор: Татьяна Лысова
Никакой “химии”: кормим рассаду продуктами со своего стола
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Обсуждение 1
От чайной и кофейной заварки никакого толка нет! Мусор – это все!