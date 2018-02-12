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Пыжовик можно увидеть из космоса и с двух шагов

Загадочная речка течёт под Вязниками

  1. Названа чужим именем

    Вязниковский район богат на реки: тут и Клязьма, и Лух, и Тара, и Тетрух, и Индрус… А есть ещё одна речка, маленькая, но очень интересная – Пыжовик. Вы её не на всякой карте отыщите, и даже на дорожном указателе, стоящем перед мостом через Пыжовик, она ошибочно названа чужим именем. Что же это за скромница такая, которая прячется от посторонних глаз?

  2. Бывшая Романовка

    В средние века эту небольшую речку именовали Романовкой, так как ее исток находился у несуществующей ныне деревни Романовской. Эти места подробно описаны в духовной (завещании) князя Ивана Васильевича Ромодановского, прямого потомка князей Стародубских и великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода III Большое Гнездо. Составлено завещание в 1521 или 1522 годах, то есть почти полтысячелетия назад. После того как деревня Романовская перестала существовать – ее, по-видимому, сожгли во время польской интервенции в годы Великой Смуты, название речки местные жители постепенно переиначили. Новое название, вероятно, объясняется, зарослями болотных трав по берегам речки. Такие травы, подобие камышей, наши предки называли рагозой, или пыжом. Отсюда и Пыжовик.

     

  3. Исчезнувшие деревни

    Пыжовик – совсем небольшая речка, около 6 километров. Она – левый приток реки Тары. В старину протяженность этой речки была больше примерно вдвое. На ее берегах в протяженной широкой долине с давних пор стояло несколько деревень: помимо Романовской, это были Синицыно, Озерки, Богданово и погост Дебри. Сегодня их нет ни одной. Последней прекратила свое существование деревня Озерки, исчезнувшая в первой половине 1990-х гг. Остатки усадеб и руины бывшей колхозной фермы там можно видеть до сих пор. Да еще на высоком, поросшем густым сосновым и еловым лесом холме уцелела полуразрушенная Никольская церковь Дебрского погоста.

  4. Необитаемый остров

    Пыжовик не найдёшь на обычных картах. Но его видно на карте спутниковой. Можно свободно разглядеть, что эта река впадает в Тару двумя рукавами чуть ниже по течению относительно моста, причем две реки образовывают изрядный и почти безлесный необитаемый остров.

  5. Река набирает силу

    В верхнем течении Пыжовик больше напоминает ручей. А на протяжении пары последних километров своего течения, питаясь многочисленными ключами (благодаря которым река не замерзает даже в сильные морозы), он становится весьма полноводным. В своем устье Пыжовик по ширине практически не уступает Таре.

    Николай Фролов

    Фото: Призыв. Ру 
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