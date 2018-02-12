Пыжовик можно увидеть из космоса и с двух шагов

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Названа чужим именем
Вязниковский район богат на реки: тут и Клязьма, и Лух, и Тара, и Тетрух, и Индрус… А есть ещё одна речка, маленькая, но очень интересная – Пыжовик. Вы её не на всякой карте отыщите, и даже на дорожном указателе, стоящем перед мостом через Пыжовик, она ошибочно названа чужим именем. Что же это за скромница такая, которая прячется от посторонних глаз?
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Бывшая Романовка
В средние века эту небольшую речку именовали Романовкой, так как ее исток находился у несуществующей ныне деревни Романовской. Эти места подробно описаны в духовной (завещании) князя Ивана Васильевича Ромодановского, прямого потомка князей Стародубских и великого князя Владимирского и Суздальского Всеволода III Большое Гнездо. Составлено завещание в 1521 или 1522 годах, то есть почти полтысячелетия назад. После того как деревня Романовская перестала существовать – ее, по-видимому, сожгли во время польской интервенции в годы Великой Смуты, название речки местные жители постепенно переиначили. Новое название, вероятно, объясняется, зарослями болотных трав по берегам речки. Такие травы, подобие камышей, наши предки называли рагозой, или пыжом. Отсюда и Пыжовик.
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Исчезнувшие деревни
Пыжовик – совсем небольшая речка, около 6 километров. Она – левый приток реки Тары. В старину протяженность этой речки была больше примерно вдвое. На ее берегах в протяженной широкой долине с давних пор стояло несколько деревень: помимо Романовской, это были Синицыно, Озерки, Богданово и погост Дебри. Сегодня их нет ни одной. Последней прекратила свое существование деревня Озерки, исчезнувшая в первой половине 1990-х гг. Остатки усадеб и руины бывшей колхозной фермы там можно видеть до сих пор. Да еще на высоком, поросшем густым сосновым и еловым лесом холме уцелела полуразрушенная Никольская церковь Дебрского погоста.
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Необитаемый остров
Пыжовик не найдёшь на обычных картах. Но его видно на карте спутниковой. Можно свободно разглядеть, что эта река впадает в Тару двумя рукавами чуть ниже по течению относительно моста, причем две реки образовывают изрядный и почти безлесный необитаемый остров.
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Река набирает силу
В верхнем течении Пыжовик больше напоминает ручей. А на протяжении пары последних километров своего течения, питаясь многочисленными ключами (благодаря которым река не замерзает даже в сильные морозы), он становится весьма полноводным. В своем устье Пыжовик по ширине практически не уступает Таре.
Николай Фролов
Фото: Призыв. Ру
Пыжовик можно увидеть из космоса и с двух шагов
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