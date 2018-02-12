Лыжи – доступный путь к здоровью

Слышали когда-нибудь об “эйфории бегуна”? Это состояние особенного подъёма духа, сходное по ощущениям с опьянением. При катании на лыжах оно может возникнуть у вас далеко не сразу, а уже ближе к концу тренировки, когда открывается второе дыхание. Ничего опасного или неприятного в этом чувстве нет, скорее наоборот, именно благодаря ему многие быстро “подсаживаются” на спорт.