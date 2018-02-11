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Строим планы на неделю: два концерта и один отличный фильм

Жизнь не ограничивается одной только работой!

  1. Концерт Олега Митяева

    Что: Олег Митяев с программой “Незабываемоё”

    Где: Концертный зал имени С.И. Танеева

    Когда: 15 февраля в 18.30

    Сколько стоит: от 1.250 р.

    Зачем: как рассказал сам артист в одном из интервью, новый диск “Незабываемоё” – это “песни на чужие гениальные стихи, положенные на чужую гениальную музыку”. Сочетания легендарные: Тухманов – Пушкин, Берковский – Рождественский, Суханов – Шелли. По форме исполнение будет похоже на музыкальные монологи. Также на концерте прозвучат и всеми любимые шлягеры.

  2. Концерт-конкурс "Солист оркестра"

    Что: Первый областной открытый молодежный конкурс на лучшее исполнение произведения с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром

    Где: Центр классической музыки

    Когда: 16 февраля в 18.30

    Сколько стоит: от 300 р.

    Зачем: свои силы попробуют юные дарования, обучающиеся по всем музыкальным специальностям. Каждый из них на время станет солистом оркестра в своём направлении: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, вокал (академический, эстрадный и народный), музыкальное искусство эстрады (духовые и ударные).

  3. Отличный советский фильм

    Что: фильм “Стряпуха” (1966)

    Где: социальный кинотеатр “Милосердие и порядок”

    Когда: 16 февраля в 16.00

    Сколько стоит: вход свободный

    Зачем: отличным завершением пятидневки может стать просмотр фильма Эдмонда Кеосаяна “Стряпуха”. Неприлично юная Светлана Светличная в этой комедии-мелодраме щеголяет черными как смоль волосами, а Владимир Высоцкий – светлыми. А вообще, это просто очень хорошая история, которую можно и нужно смотреть на большом экране.
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