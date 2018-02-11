Строим планы на неделю: два концерта и один отличный фильм

Что: Первый областной открытый молодежный конкурс на лучшее исполнение произведения с Владимирским губернаторским симфоническим оркестром

Где: Центр классической музыки

Когда: 16 февраля в 18.30

Сколько стоит: от 300 р.

Зачем: свои силы попробуют юные дарования, обучающиеся по всем музыкальным специальностям. Каждый из них на время станет солистом оркестра в своём направлении: фортепиано, струнные инструменты, духовые и ударные инструменты, народные инструменты, вокал (академический, эстрадный и народный), музыкальное искусство эстрады (духовые и ударные).