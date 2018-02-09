Секреты грамотного выбора ледянок, ватрушек и снегокатов

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Не экономьте!
Залог покупки удобного и долговечного зимнего инвентаря – ваше желание и возможность платить за качество. В этом деле, увы, не бывает дёшево и хорошо. Если берёте с рук, рассчитывайте, что прослужит ватрушка или ледянка максимум один сезон. Снегокат покрепче, но и поломки у него коварнее. Можете отдать деньги и только спустя месяц обнаружить трещину в рулевой. Поэтому мы советуем вам один раз хорошо потратиться, купив подарок своему чаду в магазине. Но одними деньгами вопрос не решить. К выбору надо подойти основательно.
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Скорость ледянки зависит от формы
Самым доступным видом зимнего инвентаря являются ледянки. Скорость зависит от формы. Самые простые изделия (похожи на лопату) являются самыми медленными и подходят для детей от трех лет. Круглые ледянки и ледянки в форме саней – более скоростные, но для них уже существуют ограничения по весу и возрасту. Подробнее расскажет продавец-консультант спортивных товаров Анастасия Меньшина.
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Все составляющие хорошей ватрушки
Брать просто надувную камеру без чехла не стоит. Несмотря на то, что подходит она только для летних забав на воде, в некоторых магазинах её выдают за ватрушку. Классический зимний тюбинг – это автомобильная камера, помещённая в ткань, с дном и ручками для управления. Спрашивайте у продавцов ватрушки с отечественной камерой, они крепче иностранных. Чехол прослужит дольше, если он изготовлен из армированной ткани ПВХ. Она проигрывает по яркости расцветок полиоксфорду и нейлону, зато прочнее и лучше скользит. Плотность должна быть не менее 900 г/кв.м.
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Снегокат - обращаем внимание на все детали
Несмотря на все свои плюсы, снегокат опаснее ледянки и ватрушки, так что к выбору производителя и модели отнеситесь со всей серьёзностью. При покупке снегоката обязательно обратите внимание на его грузоподъёмность. Брать надо с запасом: во время скольжения нагрузка на раму превышает фактический вес вашего ребёнка. Чем ниже расположено сиденье, тем устойчивее снегокат, но чувствоваться будет каждая кочка. Чтобы смягчить удары, ищите модели с мягким сиденьем и амортизаторами. Самая важная часть конструкции – руль. Советуем брать только модели с ограничителем угла поворота, он значительно снижает риск опрокидывания.
Автор: София Шепеля
Секреты грамотного выбора ледянок, ватрушек и снегокатов
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Обсуждение 1
Ледянки – это зе бест! Дешево и сердито)