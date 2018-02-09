Бизнес-план: заработать на романтике

Первый свитшот с индивидуальным рисунком Марина Корнилова сделала дома. Студентка ВлГУ не могла себе позволить капитальных вложений в свой маленький бизнес. Деньги на простой ручной термопресс дали покупатели, сделав предзаказ.

Продвижение на первых порах обеспечило сарафанное радио – каждый покупатель становился ходячей рекламой. Спустя 5 месяцев бизнес стал прибыльным и переехал из квартиры в магазин-мастерскую. Сейчас Марина может не только вкладываться в развитие, но и тратить на себя.

В ближайшее время девушка ожидает резкий скачок доходов. Парная одежда с милой, смешной или загадочной надписью – хорошая идея для подарка на День всех влюблённых. Столичные компании с тем же профилем в прошлом году смогли сделать за один день месячную выручку. Ведь футболки, толстовки и свитшоты с романтическим принтом – это не просто отпечаток на текстиле, это отпечаток в сердце.