Выбираем горнолыжную трассу для новичка

Андрей Бахвалов, сноубордист

“Все склоны, о которых я расскажу, подходят для катания. Новичку сложно выбрать. С одной стороны, для первых спусков вы можете выбрать любой горнолыжный комплекс, главный критерий тут – сколько вы готовы потратить времени на дорогу. С другой стороны, у каждой трассы есть свои плюсы и минусы, которые я прочувствовал на себе”.

1. Cпортивно-развлекательный комплекс “Красная Горка”

Плюсы: все 4 трассы ежедневно обрабатываются ратраком – специальной машиной, уплотняющей снег. Максимальная длина спуска – около 600 метров. Большое внимание уделяется начинающим лыжникам и сноубордистам. Для них есть учебный склон, на котором работает бесплатный подъёмник. Основной склон делится на две трассы для разных типов катания. Равномерный уклон подойдёт для начинающих, а переменный понравится уверенным в себе райдерам.

Минусы: трассы для опытных лыжников и сноубордистов нельзя назвать полностью безопасными, очень важно не лезть на рожон и всегда смотреть по сторонам. Также на склонах есть много конструкций для джиббинга – катания по неровностям, и расположены они довольно хаотично. Новичкам лучше изучить свой маршрут заранее.

2. Горнолыжный комплекс “Заячья горка”

Плюсы: комплекс имеет достаточное количество снежных пушек, что позволяет работать весь сезон. Есть три склона для катания: два имеют крутой спуск в начале и пологий на выкате. Третий достаточно пологий, что хорошо подходит для обучения. Максимальная длина спуска – около 500 метров. Есть детские горки, что очень удобно: оставил чадо кататься на ватрушке под присмотром сотрудников, а сам отправился на склон.

Минусы: подъемник не очень удобен для сноубордистов. На многих подобных устройствах есть деталь, изгиб которой, крепясь к ноге, тянет сноубордиста вверх по склону, но здесь этот изгиб отсутствует. Лыжнику удобно, а вот на доске ты едешь боком, при подъеме тебя разворачивает. Для начинающих это очень неудобно.

3. Горнолыжный комплекс “Пужалова гора”

Плюсы: прокат с высоким классом оборудования и удобные подъемники. Семь трасс разной сложности. Есть отдельный склон для обучения детей со специальным ленточным подъёмником. Радует наличие сноуборд-парка, в котором грамотно установлены фигуры для джиббинга, трамплины для начинающих и прогрессирующих райдеров. Ещё момент: есть травмпункт, что в наше время редкость.

Минусы: самый главный минус известен, наверное, всем. От Владимира до Гороховца – 150 километров, неблизко. Когда есть время, жители областного центра едут туда, но часто приходится выбирать другие трассы.

3.5 Горнолыжный комплекс “Студеная гора”

О плюсах и минусах всерьёз говорить не приходится. Да, эта трасса крайне удобна для владимирцев, так как расположена прямо в центре города. Но это, похоже, единственный плюс. А вот минусов немало: очень крутой склон, нет искусственного оснежения, всего одна трасса, длиной в 200 метров. Но самый главный “незачёт” в этом сезоне – склон всё ещё не открыт! По телефону сотрудники комплекса не могут дать точной информации, так что попадание в этот обзор – большой аванс на будущее от владимирских лыжников и сноубордистов.

Автор: Юлия Митина